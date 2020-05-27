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Haberler Galeri Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?

Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?

Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Koronavirüsle mücadele kapsamında kamuda uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçişmişti. Normalleşme adımlarının atıldığı şu günlerde en çok merak edilen konuların başında idari iznin ne zaman biteceği oldu. Kamu kurum ve kuruluşları persineli için normalleşme adımları atmaya başladı. Peki, idari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 12:57
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Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?

Son dakika... İdari izin ne zaman sona erecek? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde kademeli olarak önlemler artırıldı. Bu kapsamda kamuda uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçildi. Son günlerde normalleşme için çalışmalar yapılırken, normal çalışma sistemine geçişin hangi tarihte olacağı merak ediliyor. Bayramdan sonra normalleşmede yeni kararların alınacak. Peki, idari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

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Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?

KAMUDA İDARİ İZİN NE ZAMAN BİTECEK?

Kamuda idari izin sürecinin hangi tarihte biteceği konusunda da resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?

KAMUDA UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. Bakanlıklar'ın 1 Haziran'da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını bildirdi.

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Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, coronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek.

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Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?

Bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya. bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.