Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?

Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Koronavirüsle mücadele kapsamında kamuda uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçişmişti. Normalleşme adımlarının atıldığı şu günlerde en çok merak edilen konuların başında idari iznin ne zaman biteceği oldu. Kamu kurum ve kuruluşları persineli için normalleşme adımları atmaya başladı. Peki, idari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 12:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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