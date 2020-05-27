HaberlerGaleriİstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntü! Metro ve metrobüslerde "sosyal mesafe" kuralına uyulamadı
İstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntü! Metro ve metrobüslerde "sosyal mesafe" kuralına uyulamadı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı dahil 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul trafiği ve toplu ulaşım araçlarında yine yoğunluk görüldü. Özellikle metro ve metrobüslerde sabah erken saatlerde 'sosyal mesafe' kuralı yok sayıldı.
Giriş Tarihi: 27.05.2020 12:35Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 12:37