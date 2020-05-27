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İstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntü! Metro ve metrobüslerde "sosyal mesafe" kuralına uyulamadı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı dahil 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul trafiği ve toplu ulaşım araçlarında yine yoğunluk görüldü. Özellikle metro ve metrobüslerde sabah erken saatlerde 'sosyal mesafe' kuralı yok sayıldı.

Giriş Tarihi: 27.05.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 12:37
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İstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntü! Metro ve metrobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulamadı

Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme'ye giden metrobüslerde Zeytinburnu'na kadar uygulamaya uygun olarak iki koltuktan biri boş bırakılırken, ayaktaki yolcu sayısında yoğunluk nedeniyle buna uyulamadı.

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İstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntü! Metro ve metrobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulamadı

Beylikdüzü veya Avcılar yönüne metrobüsler neredeyse tamamen boş giderken, aksi yöndeki yoğunluğu gidermek için peş peşe araç kaldırılmasına rağmen, metrobüslerdeki ayaktaki yolcu sayısı zaman 25'i buldu.

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İstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntü! Metro ve metrobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulamadı

METRODA BÜYÜK YOĞUNLUK
Metrobüsün yanı sıra İstanbul'da en yoğun kullanılan toplu ulaşım araçlarından metro hatlarında saat 07.30'dan saat 09.00'a kadar bazı hatlarda büyük yoğunluk görüldü.

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İstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntü! Metro ve metrobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulamadı

Özellikle Atatürk Havalimanı-Yenikapı ve Kirazlı'ya yönüne giden metrolarda maske kuralına uyan yolcuların dip dibe yolculuk etmek zorunda kaldıkları görüldü.

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İstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntü! Metro ve metrobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulamadı