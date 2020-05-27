İstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntü! Metro ve metrobüslerde "sosyal mesafe" kuralına uyulamadı

Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme'ye giden metrobüslerde Zeytinburnu'na kadar uygulamaya uygun olarak iki koltuktan biri boş bırakılırken, ayaktaki yolcu sayısında yoğunluk nedeniyle buna uyulamadı.