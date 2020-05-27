Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?

Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumak için düğün salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. 16 Mart'tan bu yana düğünler yapılmıyor. Evlilik hazırlığında olan çiftler, heyecan içinde düğün salonlarının açılacağı tarihi araştırıyor. Normalleşme sürecinde en çok merak edilenlerden biri de düğün sezonu oldu. Konu ile ilgili açıklama Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan'dan geldi. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...