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Haberler Galeri Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?

Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?

Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından 16 Mart itibarıyla düğünler iptal edilmişti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, düğün sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından düğün yapmaya hazırlanan vatandaşlar düğün tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 13:22
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Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?

Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumak için düğün salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. 16 Mart'tan bu yana düğünler yapılmıyor. Evlilik hazırlığında olan çiftler, heyecan içinde düğün salonlarının açılacağı tarihi araştırıyor. Normalleşme sürecinde en çok merak edilenlerden biri de düğün sezonu oldu. Konu ile ilgili açıklama Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan'dan geldi. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

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Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?

DÜĞÜN SEZONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'deki normalleşme adımlarıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

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Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?

Evlenecek çiftlerin merakla beklediği "Düğün sezonu ne zaman açılacak?" soruna yanıt veren Özkan, "Normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 Temmuz'dan sonra da bu tür toplu düğün organizasyonları yapılabilir. Bunlar yapılırken de maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Ancak bu söylemlerimin hepsi rakamlara bağlı." dedi.

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Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?

"SÖYLEDİĞİM HER ŞEY SALGININ SEYRİYLE İLGİLİ"

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, "Bilim Kurulu'nda temel olarak şunu konuştuk. Bilimsel yayınlara dayalı olarak ilk normalleşme adımlarının ardından adım adım neler açılabilir onu konuştuk. Ancak bu söyleyeceklerim salgın seyrinin aşağı yönlü hareketiyle mümkün. Her şey yolunda gider ve salgın eğrisi aşağı yönlü giderse normalleşme takviminin başladığı tarihten itibaren ilk 4 hafta sonunda 50 kişilik organizasyonlar yapılabilir."

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Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?

DÜĞÜN YAPACAKLARA VE ALTIN BORCU OLANLARA KRİTİK UYARI!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, düğün yapacak olan ve altın borcu olan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.