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Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?
Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından 16 Mart itibarıyla düğünler iptal edilmişti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, düğün sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından düğün yapmaya hazırlanan vatandaşlar düğün tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.05.2020 13:10Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 13:22