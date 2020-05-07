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Haberler Galeri Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar! Hayata tutunanlar böyle görüntülendi

Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar! Hayata tutunanlar böyle görüntülendi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görülmesinin ardından pandemiyle mücadele eden Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisi görüntülendi. Yoğun bakım hemşiresinin, uykusunda terleyen hastanın terini silmesi, başka bir hemşirenin işitme engelli hastayla iletişimi duygu dolu anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 07.05.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 14:10
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Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar! Hayata tutunanlar böyle görüntülendi

Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'da virüsle mücadelenin büyük yükünü çeken Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisi görüntülendi.

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Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar! Hayata tutunanlar böyle görüntülendi

Hastane, koronavirüs tedavisinde önemli başarılara imza atıyor
Koronavirüs tedavisinde büyük başarılara imza atan hastanenin bu başarılarının arkasında ise sağlık savaşçıları yer alıyor. En ön saflarda, yoğun bakımdaki ve entübe edilmiş hastalarla ilgilenen yoğun bakım çalışanları zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor.

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Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar! Hayata tutunanlar böyle görüntülendi

Gece gündüz demeden pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları, büyük risklere rağmen hastalarla temaslarını sürdürüyor. Hastanenin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı şekilde uyutulan hastaların bakımını sağlık çalışanları üstleniyor.

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Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar! Hayata tutunanlar böyle görüntülendi

Hastasının terini silen hemşire duygulandırdı
Solunum cihazına bağlı şekilde uyutulan ve yüksek ateş nedeniyle terleyen hastaların terlerini uyurken hemşireler siliyor. Hemşirelerin bunu yapmak zorunda olmadığı bilinirken, fedakarlıkları göz yaşartıyor.

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Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar! Hayata tutunanlar böyle görüntülendi

Uyurken hastanın terini silen yoğun bakım hemşiresi Tuba Adanur, "Hastanın oda sıcaklığından dolayı teri çok fazla o yüzden zaman zaman gidip terini siliyorum, gözlerinde çapaklanma oluyor onları siliyorum. Düzenli sıvılarını ve ilaçlarını veriyoruz zaten'' dedi.