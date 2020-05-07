Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar! Hayata tutunanlar böyle görüntülendi

Uyurken hastanın terini silen yoğun bakım hemşiresi Tuba Adanur, "Hastanın oda sıcaklığından dolayı teri çok fazla o yüzden zaman zaman gidip terini siliyorum, gözlerinde çapaklanma oluyor onları siliyorum. Düzenli sıvılarını ve ilaçlarını veriyoruz zaten'' dedi.