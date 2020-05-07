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Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar! Hayata tutunanlar böyle görüntülendi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görülmesinin ardından pandemiyle mücadele eden Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisi görüntülendi. Yoğun bakım hemşiresinin, uykusunda terleyen hastanın terini silmesi, başka bir hemşirenin işitme engelli hastayla iletişimi duygu dolu anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 07.05.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 14:10
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