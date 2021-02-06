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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Detaylar açıklandı: 8 Şubat'a kafeler açılacak mı? Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Hafta içi kısıtlaması... Detaylar açıklandı: 8 Şubat'a kafeler açılacak mı? Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Hafta içi kısıtlaması... Kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde kafe, lokanta ve restoranlara yönelik bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Bu mekanlar sadece paket servis ve gel-al hizmeti verebiliyor. Söz konusu mekanlar başta olmak üzere kısıtlamaya dahil olan tüm mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı merak ediliyor. Peki, 8 Şubat'a kafeler açılacak mı? Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Hafta içi kısıtlaması ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 06.02.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 16:32
8 Şubat'ta kafeler açılacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan mekanlara yönelik kısıtlamaların ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği bildirilmişti. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa yönelik kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 8 Şubat'a kafeler açılacak mı? Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Hafta içi kısıtlaması ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 8 ŞUBAT'TA KAFELER AÇILACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, kafe, restoran ve lokantaların hangi tarihte açılacağı henüz bilinmiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vakaların belirli bir sayının altına düşmesinin ardından kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, kısıtlamaların kademeli olarak kalkması için 15 Mart tarihi dikkat çekiyor. Salgının seyrine göre kısıtlamalar ile ilgili karar verilecek. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Sokağa çıkma yasağı daha önce belirlenen şekilde devam edecek. Kabine Toplantısı'nda sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni bir karar alınmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son dakika açıklaması ile vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle kısıtlamaların yeniden değerlendirileceğini duyurdu.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?
Vaka sayısının belirli bir sayının altına düşmesiyle hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlamalar yeniden değerlendirilecek. Uzmanlar, kısıtlamaların mart ayından sonra kademeli olarak kaldırılabileceğini bildiriyor. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda nasıl bir karar alınacağı belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
KOVİD-19'DA SALGININ SEYRİ TEDBİRLERE UYUM VE TOPLUMSAL AŞILAMA ORANLARINA BAĞLI
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ne zaman biteceğinin öngörülmesinin şu an için zor olduğunu belirterek,
"Ocak-şubat-mart aylarında tedbirlere ne kadar uyarsak ve aşılamayı ne kadar fazla miktarda yapabilirsek ülkemiz için haziran ve temmuz aylarını şu anda olduğumuzdan çok daha rahat geçirebileceğiz." dedi.
Aşılamanın etkisinin görülebilmesi için tolumun önemli bir kesiminin aşılanması gerektiğinin altını çizen Kayıpmaz, bunun içinse daha haftalar olduğunu söyledi.