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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 2020 KPSS branş bazında sıralamalar listesi: 2020 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim branş sıralaması sorgulama 2020 KPSS branş bazında sıralamalar listesi: 2020 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim branş sıralaması sorgulama 2020 KPSS sınavlarına katılan binlerce adayı ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarının branş bazında sıralamalar listesinin güncellendiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından binlerce aday, branş sıralamalarını araştırmaya başladı. Peki,2020 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 KPSS branş bazında sıralamalar listesi... Giriş Tarihi: 21.01.2021 15:02
KPSS branş bazında sıralamalar listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020 yılında gerçekleştirilen KPSS sınavlarının branş sıralamasının güncellendiği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından sınava katılan adaylar, güncel listeyi merak etmeye başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2020 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 KPSS branş bazında sıralamalar listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?
2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.
BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN... BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."
BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.