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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Detaylar açıklandı: 20 yaş altı hafta sonu dışarı çıkabilecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Detaylar açıklandı: 20 yaş altı hafta sonu dışarı çıkabilecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Son dakika... 20 yaş altı sokağa çıkma günleri ne zaman? 20 yaş altı hafta sonu dışarı çıkabilecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da uygulanacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının detayları araştırılmaya başlandı. Peki, 20 yaş altı hafta sonu dışarı çıkabilecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? İşte haberin ayrıntıları... Giriş Tarihi: 18.11.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 13:12
Son dakika... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bir takım alınıyor. Geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşların belirli saatlerde sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Alınan yeni tedbirler kapsamında belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı vatandaşlar için de uygulanacak. Peki, 20 yaş altı hafta sonu dışarı çıkabilecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 20 YAŞ ALTI HAFTA SONU DIŞARI ÇIKABİLECEK Mİ?
20 yaş ve altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Kısıtlama hafta sonu da dahil olacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 18 Kasım tarihli genelgeye göre, yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
YASAKLAR NE ZAMAN KALKIYOR?
Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.