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Depremzedelere gelen yardımlar arasında dikkat çeken eşya! Mehmetçik alanın dışına atıyor... | Devlet yaraları sarmak için seferber

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 12:05
Son dakika deprem haberi... Depremin yaralarının sarılabilmesi adına devletin tüm birimleri teyakkuza geçti. Kahramanmaraş Havalimanı'nda halikopterlerin biri iniyor biri kalkıyor. A Haber o anları canlı yayında ekranlara taşıdı. Ekibimizden Mehmet Sabri Uğurbaş, Mehmetçik tarafından ayrıştırılan yardımları anlattı. Depremzedelere gelen yardımlar arasında bir eşya dikkat çekti. Kritik bir uyarıda bulunuldu.
Yardımlar arasında dikkat çeken eşya YARDIMLAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN EŞYA

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Yardımlar arasında dikkat çeken eşya
Yardımlar arasında dikkat çeken eşya
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