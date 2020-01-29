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Depremin ardından yanıt aranıyor! Evim depreme dayanıklı mı? Riskli ev nasıl anlaşılır?

Elazığ, Malatya, Manisa, Ankara, Balıkesir, Marmaris... 1 haftadır hop oturup hop kalkıyoruz. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre yüzlerce deprem gerçekleşti. 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya ve Elazığ'da 41 vatandaşımızı kaybettik. Uzmanlar depreme karşı önlem uyarılarında bulunuyor. Fay hatlarındaki hareketlenme vatandaşları korkuturken, evlerin depreme ne kadar dayanıklı olduğu araştırılıyor. Binlerce kişi oturduğu konutun deprem riskini araştırıyor. Google üzerinden, "Evim depreme dayanıklı mı? Riskli ev nasıl anlaşılır?" sorularına yanıt aranıyor. Sizler için depreme dayanıklı evlerin özelliklerini derledik. İşte deprem riskine karşı dikkat edilmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 12:13
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Depremin ardından yanıt aranıyor! Evim depreme dayanıklı mı? Riskli ev nasıl anlaşılır?

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremşn ardından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanırken, riskli binalar gündeme geldi. Birçok binada derin çatlaklar oluşurken, ağır hasarlı binaların yıkımına da başlandı. Manisa, Ankara, Marmaris, Balıkesir gibi yerlerde de meydana gelen irili ufaklı depremler sonrası vatandaşlar binalarının depreme dayanıklılığını araştırıyor. İşte "Evim depreme dayanıklı mı? Riskli ev nasıl anlaşılır?" sorularının yanıtları...

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Depremin ardından yanıt aranıyor! Evim depreme dayanıklı mı? Riskli ev nasıl anlaşılır?

6.7 MİLYON RİSKLİ YAPI VAR

Uzmanlar Türkiye için riskli olanın deprem değil binalar olduğunun altını çiziyor. Hürriyet'in haberine göre kamu yetkililerinin verdiği bilgiye göre ülke genelinde 6.7 milyon riskli yapı var. Tüm bu yapıların en iyi ihtimalle 20 yılda yenilenmesi bekleniyor. Ama deprem bizi beklemiyor.

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Depremin ardından yanıt aranıyor! Evim depreme dayanıklı mı? Riskli ev nasıl anlaşılır?

1-Evinizde bu belirtiler varsa beklemeyin!

Bina 1999 yılında önce yapıldıysa
Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa
İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa

Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C1O altındaysa
Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa

Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya benzeri şeyler varsa
Bina dere yatağı, dolgudaysa riskli olma ihtimali var. Bu durumda ilk adım durumu tespit etmek olmalı.

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Depremin ardından yanıt aranıyor! Evim depreme dayanıklı mı? Riskli ev nasıl anlaşılır?

2-Nasıl risk tespiti yapılır?
Binanızın depreme hazır olmadığını düşünüyorsanız risk tespiti yaptırmalısınız. Bu noktada 2 seçenek var.

Biri 'deprem dayanıklılık raporu' diğeri ise 'risk tespiti'. 5 katlı 10 daireli bir binada bu tespiti yaptırmanın bedeli 3 bin 500- 4 bin lira.

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Depremin ardından yanıt aranıyor! Evim depreme dayanıklı mı? Riskli ev nasıl anlaşılır?

Deprem dayanıklılık testini bağımsız firmalar yapıyor, sonuçlarını da sadece o binada yaşayanlarla paylaşıyor. Risk tespiti ise bundan oldukça farklı.

Çünkü bu tespiti yaptırırsanız ve binanız riskli çıkarsa geri dönüşü olmayan bir yıkım süreci başlıyor. Riskli binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış kurumlara tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurmanız gerekiyor. (Lisanslı kurum ve kuruluşları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nden öğrenebilirsiniz)