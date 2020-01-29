Depremin ardından yanıt aranıyor! Evim depreme dayanıklı mı? Riskli ev nasıl anlaşılır?
Elazığ, Malatya, Manisa, Ankara, Balıkesir, Marmaris... 1 haftadır hop oturup hop kalkıyoruz. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre yüzlerce deprem gerçekleşti. 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya ve Elazığ'da 41 vatandaşımızı kaybettik. Uzmanlar depreme karşı önlem uyarılarında bulunuyor. Fay hatlarındaki hareketlenme vatandaşları korkuturken, evlerin depreme ne kadar dayanıklı olduğu araştırılıyor. Binlerce kişi oturduğu konutun deprem riskini araştırıyor. Google üzerinden, "Evim depreme dayanıklı mı? Riskli ev nasıl anlaşılır?" sorularına yanıt aranıyor. Sizler için depreme dayanıklı evlerin özelliklerini derledik. İşte deprem riskine karşı dikkat edilmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 29.01.2020 11:32Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 12:13