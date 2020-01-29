Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona (Korona) virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?

Edinilen bilgiye göre, 27 Ocak tarihinde Aksaray ve Nevşehir Kapadokya bölgesine tur otobüsü ile gezmeye gelen tur otobüsünde Çinli bir turist aniden ateşlenip fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çinli turistin fenalaştığını ve aşırı ateşlendiğini gören tur otobüsünün şoförü hemen Sultanhanı ilçesine girerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çok sayıda sağlık personeli kısa süre içerisinde fenalaşan turist ve beraberindeki 9 Çinli turist ve Türk şoför ile rehberi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çinli turistler burada korona virüsü şüphesi ile müşahede altına alınarak tetkikler başlatıldı.