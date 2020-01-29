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Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona (Korona) virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?

Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Dünyayı bir kabus gibi saran Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Corona virüsü ölü sayısı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de yepyeni gelişmeler yaşanırken, virüs birçok ülkeye yayılmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Corona virüsü'nün ortaya çıktığı tespit edildi. Malezya'da vaka sayısı 7'ye yükseldi. Türkiye ise Wuhan'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışma başlattı. Peki, Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Ölü sayısı kaç? İşte Corona virüsü son durum!

Giriş Tarihi: 29.01.2020 18:50 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 18:52
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Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona (Korona) virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?
Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona Korona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada birçok ülkeyi etkisi altına alan Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Corona virüsü ölü sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanırken, Çin'de yaklaşık 60 milyon insan karantina altında. Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı. İşte, Corona virüsü son durum!

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Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona (Korona) virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?
Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona Korona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki tur gezisinde Çinli bir turistin aniden ateşlenerek fenalaşması ile ortaya çıkan ve ölümcül Korona virüsü şüphesiyle müşahede altına alınan 10 Çinli turist ve Türk şoför ile rehberden oluşan 12 kişilik kafile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından hastaneden gönderildi.

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Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona (Korona) virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?
Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona Korona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?

Edinilen bilgiye göre, 27 Ocak tarihinde Aksaray ve Nevşehir Kapadokya bölgesine tur otobüsü ile gezmeye gelen tur otobüsünde Çinli bir turist aniden ateşlenip fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çinli turistin fenalaştığını ve aşırı ateşlendiğini gören tur otobüsünün şoförü hemen Sultanhanı ilçesine girerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çok sayıda sağlık personeli kısa süre içerisinde fenalaşan turist ve beraberindeki 9 Çinli turist ve Türk şoför ile rehberi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çinli turistler burada korona virüsü şüphesi ile müşahede altına alınarak tetkikler başlatıldı.

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Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona (Korona) virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?
Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona Korona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?

Olayın ardından 24 saat sonra yapılan tetkiklerin sonuçları Sağlık Bakanlığınca açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki korona virüsü iddialarıyla ilgili açıklama yaparak, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu kapsamda bir kişide ateş olduğunu ve hastada H1N1 (domuz gribi) çıktığını belirten Sağlık Bakanı Koca, Çinli turistlerin İstanbul'a gelerek ülkelerine döneceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasının ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan özel bir bölümde müşahede altında tutulan 10 Çinli Turist ve 2 Türk olmak üzere 12 kişi hastaneden gönderildi.

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Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona (Korona) virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?
Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona Korona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?

CORONA VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Şimdiye kadar resmi kaynaklardan doğrulanan bilgilere göre virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal'de de vakalar doğrulanmıştı.