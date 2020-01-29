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Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona (Korona) virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?
Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Dünyayı bir kabus gibi saran Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Corona virüsü ölü sayısı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de yepyeni gelişmeler yaşanırken, virüs birçok ülkeye yayılmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Corona virüsü'nün ortaya çıktığı tespit edildi. Malezya'da vaka sayısı 7'ye yükseldi. Türkiye ise Wuhan'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışma başlattı. Peki, Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Ölü sayısı kaç? İşte Corona virüsü son durum!
Giriş Tarihi: 29.01.2020 18:50 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 18:52
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Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona (Korona) virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?
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Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona (Korona) virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?
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Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona (Korona) virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?
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Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona (Korona) virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?
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Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona (Korona) virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?