Elazığ’da 88 yapı için acil yıkım kararı, depremden kaçış

Her şeyimiz kırılmış. Dün eve geldik ama korktuk. Alttakiler hemen çıkın dediler. Apar topar çıktık. Bugün de böyle gördüğünüz gibi. Yıkacaklar. Bize yardım edilsin. Bizim evimiz dağılmış gitmiş. Eşyalarımızı götürdüğümüz yer de güvenli değil ama mecbur kaldık. O da eski bir bina ama sözde yıkım kararı yok. Bakalım, daha bilmiyoruz" dedi.