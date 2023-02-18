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Deprem provokasyonlarının merkez üssü: Ekşi Sözlük! Yalan yanlış başlıklarla kaos ortamı oluşturup günler sonra delilleri yok ettiler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası, başta muhalefet ve muhalefet yakın medya kuruluşları algı operasyonlarına başladı. Devletin sahadaki çalışmalarını görmezden gelerek kara propaganda üreten kurumlara bir destek de Ekşi Sözlük isimli internet sitesinden geldi. Açılan onlarca yalan dolu başlıkla, halkı galeyana getiren sözlük, asılsız haberlerin yayılması sonrasında ise bir gecede delilleri yok etti. Twitter'da Ekşi Sözlük'te yaşanan skandalları gündeme getiren '@Abese_irca' isimli kullanıcı, "Konuyla alakalı onlarca başlık açıldı ama başlıklarda verilen linklerde video ya da bu iddialara delil olabilecek hiçbir şey yoktu. Amaç bunu sözlükte konuşturmak okuyucuları provoke etmekti. Provokasyonun seviyesini giderek artırdılar. Bir süre sonra iç savaş başlıkları açıldı." diyerek yaşananları özetledi.

Giriş Tarihi: 18.02.2023 18:02 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 18:19
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Deprem provokasyonlarının merkez üssü: Ekşi Sözlük! Yalan yanlış başlıklarla kaos ortamı oluşturup günler sonra delilleri yok ettiler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 şehirde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binin üzerinde kişi ise kurtarıldı. Devlet, asrın felaketinin yaşandığı 11 ilde topyekün seferberlik ilan etti ve yaraları sarmak için tüm imkanlarını kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem provokasyonlarının merkez üssü: Ekşi Sözlük! Yalan yanlış başlıklarla kaos ortamı oluşturup günler sonra delilleri yok ettiler

Depremden siyaset devşiren muhalefet partisi temsilcileri ise enkaz başında yağmacılık siyaseti yaparak, "Devlet nerede", "Devlet yok" kara propagandasına girişti.

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Deprem provokasyonlarının merkez üssü: Ekşi Sözlük! Yalan yanlış başlıklarla kaos ortamı oluşturup günler sonra delilleri yok ettiler

Muhalefetin kirli oyununa, Batı'nın tetikçileri de anında destek verdi. Geride kalan gün bir makale yayımlayan ABD merkezli The Washington Post gazetesi, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadelere yer verdi.

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Deprem provokasyonlarının merkez üssü: Ekşi Sözlük! Yalan yanlış başlıklarla kaos ortamı oluşturup günler sonra delilleri yok ettiler

Muhalefetin kara propagandasına küresel çetenin maşaları da ayak uydurdu ve "Devlet yok" algısını küresel çapta yaymaya çalıştı

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Deprem provokasyonlarının merkez üssü: Ekşi Sözlük! Yalan yanlış başlıklarla kaos ortamı oluşturup günler sonra delilleri yok ettiler

Ülkemizde de bu kara propagandaya eşlik eden kurumlar oldu. Muhalefete yakın medya kuruluşlarının yanı sıra Ekşi Sözlük isimli internet sitesinde de asılsız ithamlarla devletin sahadaki çalışmaları sekteye uğratılmaya çalışıldı.