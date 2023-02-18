18 Şubat 2023, Cumartesi
2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 ilde bekçi alımı sınav tarihleri belli oldu mu?
Çarşı ve mahalle bekçi alımı için gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 2023/1. Dönem 1.250 bekçilik başvuruları 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruları tamamlayan adayların gözü kulağı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, "Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" İşte, merak edilenler...
Giriş Tarihi: 18.02.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 08:37
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