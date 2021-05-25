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Haberler Galeri Açıklanıyor... 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafelerde oturmak serbest olacak mı? Normalleşme sürecinde...

Açıklanıyor... 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafelerde oturmak serbest olacak mı? Normalleşme sürecinde...

Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası restoran ve kafeler kapanmıştı. Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme sürecinde kafelerin paket servis hizmeti verebileceği açıklanmıştı. 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme sonrası kafelerde hangi kararların alınacağı şimdiden merak ediliyor. Mayıs ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler kafelerin çalışma düzenine çevrildi. Peki, 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafelerde oturmak serbest olacak mı? Normalleşme sürecinde kafeler nasıl çalılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 13:13
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Açıklanıyor... 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafelerde oturmak serbest olacak mı? Normalleşme sürecinde...

1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafeler ne zaman açılacak? soruları, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Kafelerin açılış tarihini merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısından gelecek açıklamaları bekliyor. Tam kapanma sonrası kafelerde paket servis faaliyeti başlamıştı. Şimdi ise gözler normalleşme sürecinde kafelerin çalışma durumuna çevrildi. Peki, 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafelerde oturmak serbest olacak mı? Normalleşme sürecinde kafeler nasıl çalılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıklanıyor... 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafelerde oturmak serbest olacak mı? Normalleşme sürecinde...

1 HAZİRAN'DA KAFELER AÇILACAK MI? OTURMAK SERBEST Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, 1 Haziran sonrası normalleşme sürecinde kafelerin nasıl çalışacağı, açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak, vaka sayısında görülen düşüş sonrası kafelerde belirlenen kurallara göre oturmanın serbest olması, belirli saatlerde faaliyet göstermesi bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Açıklanıyor... 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafelerde oturmak serbest olacak mı? Normalleşme sürecinde...

ESNAF, SANATKAR VE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.

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Açıklanıyor... 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafelerde oturmak serbest olacak mı? Normalleşme sürecinde...

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.

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Açıklanıyor... 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafelerde oturmak serbest olacak mı? Normalleşme sürecinde...

Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak.

Bugün başlayan destek başvuruları 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.