Açıklanıyor... 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafelerde oturmak serbest olacak mı? Normalleşme sürecinde...

Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası restoran ve kafeler kapanmıştı. Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme sürecinde kafelerin paket servis hizmeti verebileceği açıklanmıştı. 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme sonrası kafelerde hangi kararların alınacağı şimdiden merak ediliyor. Mayıs ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler kafelerin çalışma düzenine çevrildi. Peki, 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafelerde oturmak serbest olacak mı? Normalleşme sürecinde kafeler nasıl çalılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 13:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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