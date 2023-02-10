10 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AYT TYT KONULARI 2023 | YKS Matematik neler çıkacak? 12. sınıf 1. ve 2. dönem konu başlıkları neler? YKS Hangi konular çıkacak?

AYT TYT KONULARI 2023 | YKS Matematik neler çıkacak? 12. sınıf 1. ve 2. dönem konu başlıkları neler? YKS Hangi konular çıkacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na ilişkin gelen son dakika açıklamaları gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitime ara vererek sınavlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama dahilinde YKS'de bazı konular iptal edildi. Peki 12. sınıf 1. ve 2. dönem konu başlıkları neler? YKS Matematik neler çıkacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 13:19
  • 1
  • 27
AYT TYT KONULARI 2023 | YKS Matematik neler çıkacak? 12. sınıf 1. ve 2. dönem konu başlıkları neler? YKS Hangi konular çıkacak?

YKS 2023 matematik konuları merak edilenler arasında yer alıyor. Öğrenciler arama motorlarında YKS'ye dair detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönem konularının yer almayacağını açıkladı. Peki 12. sınıf 1. ve 2. dönem konu başlıkları neler? YKS Matematik neler çıkacak? YKS iptal edilen konular neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 27
AYT TYT KONULARI 2023 | YKS Matematik neler çıkacak? 12. sınıf 1. ve 2. dönem konu başlıkları neler? YKS Hangi konular çıkacak?

Bakan Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır."

  • 3
  • 27
AYT TYT KONULARI 2023 | YKS Matematik neler çıkacak? 12. sınıf 1. ve 2. dönem konu başlıkları neler? YKS Hangi konular çıkacak?

YKS OTURUMLARI

Üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin öncelikle ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmesi gerekir. YKS'ye lise mezunu ve lise son sınıf öğrencileri girebilir. YKS toplamda 3 oturumdan oluşmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

  • 4
  • 27
AYT TYT KONULARI 2023 | YKS Matematik neler çıkacak? 12. sınıf 1. ve 2. dönem konu başlıkları neler? YKS Hangi konular çıkacak?

1. Oturumu Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)

2. Oturumu Alan Bilgisi Testi (AYT)

3. Oturumu Yabancı Dil Testi (YDT)

  • 5
  • 27
AYT TYT KONULARI 2023 | YKS Matematik neler çıkacak? 12. sınıf 1. ve 2. dönem konu başlıkları neler? YKS Hangi konular çıkacak?

YKS KONU DAĞILIMI

TYT sınavı YKS'nin ilk aşamasıdır. TYT sınavına girilmeden AYT ve YDT sınavına girilemez. TYT sınavının amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. TYT'de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT konuları arasında matematik, Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe yer almaktadır.