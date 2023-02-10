AYT TYT KONULARI 2023 | YKS Matematik neler çıkacak? 12. sınıf 1. ve 2. dönem konu başlıkları neler? YKS Hangi konular çıkacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na ilişkin gelen son dakika açıklamaları gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitime ara vererek sınavlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama dahilinde YKS'de bazı konular iptal edildi. Peki 12. sınıf 1. ve 2. dönem konu başlıkları neler? YKS Matematik neler çıkacak?