HaberlerGaleriDeprem bölgesinde inceleme yapan uzmanlardan ürküten 'karot' açıklaması! 2000 yılından önce yapılan binalara dikkat çekti
Deprem bölgesinde inceleme yapan uzmanlardan ürküten 'karot' açıklaması! 2000 yılından önce yapılan binalara dikkat çekti
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinin, depremde yıkılan 300'ü aşkın binadan aldıkları karotlar, dayanıklılık testini geçemedi. İncelemede, 25 olması gereken beton basınç dayanımının 10 Megapascal'ın altında ölçüldüğünü belirten KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, "Bu sonuç, yıkımların ana nedenlerinden birinin beton kalitesinin düşüklüğü anlamına geliyor" dedi.
Giriş Tarihi: 08.04.2023 10:09Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 10:09