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Haberler Galeri Deprem bölgesinde inceleme yapan uzmanlardan ürküten 'karot' açıklaması! 2000 yılından önce yapılan binalara dikkat çekti

Deprem bölgesinde inceleme yapan uzmanlardan ürküten 'karot' açıklaması! 2000 yılından önce yapılan binalara dikkat çekti

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinin, depremde yıkılan 300'ü aşkın binadan aldıkları karotlar, dayanıklılık testini geçemedi. İncelemede, 25 olması gereken beton basınç dayanımının 10 Megapascal'ın altında ölçüldüğünü belirten KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, "Bu sonuç, yıkımların ana nedenlerinden birinin beton kalitesinin düşüklüğü anlamına geliyor" dedi.

Giriş Tarihi: 08.04.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 10:09
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Deprem bölgesinde inceleme yapan uzmanlardan ürküten ’karot’ açıklaması! 2000 yılından önce yapılan binalara dikkat çekti

'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı' çalışma gruplarında yer alan KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Kahramanmaraş ve çevresinde büyük yıkıma neden olan depremler sonrasında üniversiteden 15 kişilik uzman ekiple bölgede incelemelerde bulundu.

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Deprem bölgesinde inceleme yapan uzmanlardan ürküten ’karot’ açıklaması! 2000 yılından önce yapılan binalara dikkat çekti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da 10 bine yakın binayı inceleyip hasar tespit raporu tutan uzmanlar, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması için bölgedeki yapılardan karot örnekleri de topladı.

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Deprem bölgesinde inceleme yapan uzmanlardan ürküten ’karot’ açıklaması! 2000 yılından önce yapılan binalara dikkat çekti

Üniversitenin 'Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı'nda 300'e yakın numunede deneyler yapan bilim insanları, beton basınç dayanımının, yönetmelikte şart koşulan değerlerin yarısından az olduğunu ortaya koydu. Karotların, laboratuvar incelemesinde deprem dayanıklılık testini geçemediği saptanırken, beton basınç dayanımı ise 10 Megapascal'ın altında ölçüldü.

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Deprem bölgesinde inceleme yapan uzmanlardan ürküten ’karot’ açıklaması! 2000 yılından önce yapılan binalara dikkat çekti

'YÖNETMELİKTE 25 MEGAPASCAL İSTENİYOR ANCAK ÇIKAN DEĞERLER 10'UN ALTINDA'

Deprem bölgesinden karot örneği toplayıp incelediklerini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma var. Eğer içerisinde hayatını kaybeden bir insanımızın olduğu bir bina varsa, Cumhuriyet Başsavcılığı otomatik olarak burada bir dava dosyası açıyor.

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Deprem bölgesinde inceleme yapan uzmanlardan ürküten ’karot’ açıklaması! 2000 yılından önce yapılan binalara dikkat çekti

Bu dosyada, binanın projesi olup olmadığına, projesi ilgili yıldaki yönetmeliğe göre düzgün yapılıp yapılmadığına, beton ve donatı değerleri ne durumda, zemin projesi var mı, herhangi biri bunu kontrol etmiş mi gibi birçok parametreyi alıp bu işin sorumlularını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.