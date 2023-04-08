Deprem bölgesinde inceleme yapan uzmanlardan ürküten ’karot’ açıklaması! 2000 yılından önce yapılan binalara dikkat çekti

Bu dosyada, binanın projesi olup olmadığına, projesi ilgili yıldaki yönetmeliğe göre düzgün yapılıp yapılmadığına, beton ve donatı değerleri ne durumda, zemin projesi var mı, herhangi biri bunu kontrol etmiş mi gibi birçok parametreyi alıp bu işin sorumlularını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.