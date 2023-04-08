08 Nisan 2023, Cumartesi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçeklikten kopuyor mu? Durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener'den daha vahim!
14 Mayıs seçimlerine 40 günden az bir süre kala vaatlerini sıralayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, uyuşturucu baronlarının parasını Türkiye'ye getireceğini söylemişti. Avrupa Birliği ile vizeleri kaldıracağını da iddia eden Kılıçdaroğlu, sosyal medyada siyasi mizah konusu olurken; Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas CHP liderinin içinde bulunduğu vahim tabloyu köşesinde kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 09:33
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