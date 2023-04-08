CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçeklikten kopuyor mu? Durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener’den daha vahim!

Benim gibi programın sunucusu da bu paranın kaynağını merak etti. Kaynağı duyunca inanamadım. "Uyuşturucu baronlarının parası olan 300 milyar doları getireceğim" diyor Kemal Bey. Onun aylardır "sıcak para" dediği kaynak, doğrudan yabancı sermaye değil, uyuşturucu parasıymış. Uyuşturucu baronlarının paralarını nasıl ele geçireceğini veya uyuşturucuları nasıl nakde dönüştüreceğini söylemiyor. Sunucular da "Vardır efendim bir bildiğiniz" diyerek konuyu değiştiriyor.