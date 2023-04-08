08 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçeklikten kopuyor mu? Durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener'den daha vahim!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçeklikten kopuyor mu? Durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener'den daha vahim!

14 Mayıs seçimlerine 40 günden az bir süre kala vaatlerini sıralayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, uyuşturucu baronlarının parasını Türkiye'ye getireceğini söylemişti. Avrupa Birliği ile vizeleri kaldıracağını da iddia eden Kılıçdaroğlu, sosyal medyada siyasi mizah konusu olurken; Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas CHP liderinin içinde bulunduğu vahim tabloyu köşesinde kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 09:33
  • 1
  • 12
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçeklikten kopuyor mu? Durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener’den daha vahim!

İşte Mehmet Barlas'ın "Kemal Bey gerçeklikten kopuyor mu?" başlıklı o yazısı
Oturmuş ciddi ciddi Habertürk'te 7'li koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ne diyecek diye izliyoruz. Kanalın çizgisi malum. Sunucu hiç sıkıştırmıyor, Kemal Bey de rahat rahat anlatıyor. Türkiye'ye 300 milyar dolar "temiz para" getireceğini iddia ediyor. Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak, depremin yaralarını saracak, pandemiyle başlayan küresel enflasyon canavarını yenmemizi sağlayacak bir para bu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçeklikten kopuyor mu? Durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener’den daha vahim!

Benim gibi programın sunucusu da bu paranın kaynağını merak etti. Kaynağı duyunca inanamadım. "Uyuşturucu baronlarının parası olan 300 milyar doları getireceğim" diyor Kemal Bey. Onun aylardır "sıcak para" dediği kaynak, doğrudan yabancı sermaye değil, uyuşturucu parasıymış. Uyuşturucu baronlarının paralarını nasıl ele geçireceğini veya uyuşturucuları nasıl nakde dönüştüreceğini söylemiyor. Sunucular da "Vardır efendim bir bildiğiniz" diyerek konuyu değiştiriyor.

  • 3
  • 12
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçeklikten kopuyor mu? Durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener’den daha vahim!

Kılıçdaroğlu hatırlarsınız daha önce de "Uyuşturucu satandan ve organ mafyasından vergi alacağım" demişti. Ama inanın o açıklaması bile bunun kadar gerçeklikten uzak değildi. Belki dili sürçmüştür diyerek Kemal Bey'i dinlemeye devam ettim.

  • 4
  • 12
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçeklikten kopuyor mu? Durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener’den daha vahim!

SOSYAL MEDYADA SİYASİ MİZAH KONUSU OLDU
Asıl bomba, programın sonunda geldi. Kılıçdaroğlu, "Yurtdışına tüm vizeleri kaldıracağım" dedi. Vatandaş artık rahat rahat yurtdışına çıkıp istediği ülkeyi gezebilecekmiş. Sunucu mahcup bir şekilde, "Vizeyi siz kaldıramazsınız, yurtdışından kaldırabilirler" dese de o ısrarlıydı. Yani Kemal Bey, cumhurbaşkanı seçilirse Schengen vizesini kaldıracak ve artık her Türk vatandaşı istediği AB ülkesine, hatta ABD'ye elini kolunu sallayarak gidebilecekmiş.

  • 5
  • 12
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçeklikten kopuyor mu? Durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener’den daha vahim!

Geçtiğimiz günlerde Konya'dan "ülke" diye bahseden Kemal Bey, Avrupa'yı Konya zannediyor olabilir. Dün biraz baktım açıklamalarının sosyal medyadaki yansımasına. Muhalif yorumcular bile hem eleştirmiş hem de siyasi mizah konusu yapmış. Avrupa Birliği ülkeleri, Kemal Bey'in bu açıklamalarını duymuş mudur bilmiyorum. Duydularsa Türkiye'de muhalefetin nasıl içler acısı bir durumda olduğunu anlamışlardır.