Hatay'da yaptığı binalar CAN ALDI! 1500'den fazla bina yaptı geriye TABELA kaldı! ! Öz Burak İnşaat sahibi Hikmet Günsay meğer...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Yüzyılın felaketi olarak anılan depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Yıkılan binaların aralarında depreme dayanıklı olduğu iddia edilen ve yeni binalarda vardı. İşte 1500'den fazla bina yaptığını ifade eden Öz Burak İnşaat'ın sahibi Hikmet Günsay ve bir bir yıkılan yapıları...