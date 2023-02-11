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Haberler Galeri Hatay'da yaptığı binalar CAN ALDI! 1500'den fazla bina yaptı geriye TABELA kaldı! ! Öz Burak İnşaat sahibi Hikmet Günsay meğer...

Hatay'da yaptığı binalar CAN ALDI! 1500'den fazla bina yaptı geriye TABELA kaldı! ! Öz Burak İnşaat sahibi Hikmet Günsay meğer...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Yüzyılın felaketi olarak anılan depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Yıkılan binaların aralarında depreme dayanıklı olduğu iddia edilen ve yeni binalarda vardı. İşte 1500'den fazla bina yaptığını ifade eden Öz Burak İnşaat'ın sahibi Hikmet Günsay ve bir bir yıkılan yapıları...

Asel Sema Uğurlu
Giriş Tarihi: 11.02.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 11:45
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Hatay’da yaptığı binalar CAN ALDI! 1500’den fazla bina yaptı geriye TABELA kaldı! ! Öz Burak İnşaat sahibi Hikmet Günsay meğer...

Türkiye 9 saatlik aralarla iki büyük depremle sarsıldı. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremde çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalan depremzedeleri arama kurtarma çalışmaları sürerken can kayıpları da giderek artıyor. Deprem sonrası sağlam olduğu iddia edilen ve insanlara çok yüklü miktarlarda satılan binaların müteahhitleri bir bir ortaya çıkarılmaya başlandı. Onlardan biri olan Öz Burak İnşaat ve Hikmet Günsoy hakkındakiler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hatay’da yaptığı binalar CAN ALDI! 1500’den fazla bina yaptı geriye TABELA kaldı! ! Öz Burak İnşaat sahibi Hikmet Günsay meğer...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından en fazla yapısı yıkılan inşaat firmaların arasında yer alan Öz Burak İnşaat sosyal medya da araştırılmaya başlandı. Çoğunlukla 2010 sonrası yapılan binalardan geriye sadece tabelaları kaldı. İşte teyit edilmiş yüzde 25'ten fazla yapısı yıkılan Öz Burak İnşaat ve Hikmet Günsay hakkındaki gerçekler...

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Hatay’da yaptığı binalar CAN ALDI! 1500’den fazla bina yaptı geriye TABELA kaldı! ! Öz Burak İnşaat sahibi Hikmet Günsay meğer...

İLKOKUL MEZUNU

2001'de inşaat sektörünün içerisinde giren Hikmet Günsay 2005'te Öz Burak İnşaat firmasını kuruyor. Sadece ilkokul mezunu olan Hikmet Günsay, 1500'den fazla konut yaptığını ifade ediyor.

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Hatay’da yaptığı binalar CAN ALDI! 1500’den fazla bina yaptı geriye TABELA kaldı! ! Öz Burak İnşaat sahibi Hikmet Günsay meğer...

Firmasını ve yapılarını tanıttığı birçok reklam filmi bulunan Öz Burak İnşaat'ın bir reklam filminde kullanılan slogan dikkatleri çekiyor. Slogan ise şu şekilde:

En iyi teknolojiyi en iyi malzeme ile buluşturup yaşlanılacak konut yapıyoruz.

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Hatay’da yaptığı binalar CAN ALDI! 1500’den fazla bina yaptı geriye TABELA kaldı! ! Öz Burak İnşaat sahibi Hikmet Günsay meğer...

PARAYA DEĞİL İNSANA DEĞER

10 Eylül 2017 yılında yayınlanan Hatay Yolcuları isimli programda ise Öz Burak İnşaat'ın reklamı yapılarak Hikmet Günsay adına şöyle bir cümle geçiyor: "Hikmet Bey paraya değil insana değer verir diyor."