Denizolgun’un şüpheli ölümünde FETÖ izi! Tanıklardan çarpıcı ifade: Alihan Kuriş doğrudan FETÖ tarafından yönetiliyordu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturması ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosyasında alınan tanık ifadeleri, yapılanmanın FETÖ ile ilişkisine yönelik dikkat çekici beyanlarına ahaber.com.tr ulaştı. Dosyaya giren anlatımlarda 17-25 Aralık öncesinde Fetullah Gülen'den Denizolgun'a "birlikte hareket etme" teklifi geldiği, Denizolgun'un ise "Biz devletimizin yanında dururuz" diyerek bu teklife karşı çıktığı ortaya çıktı. Tanıklar, Denizolgun'un ölümüne yakın dönemde Alihan Kuriş'in FETÖ ile yoğun temas içinde olduğunu ve Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiğini beyan etti.
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma devam ederken yeni detaylara ahaber.com.tr ulaştı.
İKİ AYRI DOSYADA KURİŞ–FETÖ HATTI
Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/153745 sayılı Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/8086 sayılı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü soruşturmasında alınan ifadeler, iki dosya arasındaki dikkat çekici kesişimi gözler önüne serdi.
5 ayrı tanık, farklı tarihlerde ve farklı savcılıklar huzurunda verdikleri ifadelerde, FETÖ'nün yapılanmayla temas kurma girişimlerinden Arif Ahmet Denizolgun'un örgüte karşı tavrına; Alihan Kuriş'in liderliğe geliş sürecinden Kuriş-FETÖ ilişkisine yönelik beyanlara kadar bir dizi kritik ayrıntı anlattı.
17-25 ARALIK'TAN ÖNCE GÜLEN'DEN DENİZOLGUN'A MEKTUP
Dosyadaki en dikkat çekici anlatımlardan biri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Mahmut Kösemusul'dan geldi. Kösemusul, 17-25 Aralık 2013 sürecinden kısa süre önce Arif Ahmet Denizolgun ve iş insanı Recep Aşoğlu ile birlikte bulunduğu bir ortamda, Denizolgun'un kendilerine Fetullah Gülen'den bir mektup geldiğini anlattığını söyledi.
"BİZ DEVLETİMİZİN YANINDA DURURUZ"
Kösemusul'un beyanına göre Denizolgun, Fetullah Gülen'in ilerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediğini aktararak buna karşı çıkacağını belirtmiş ve "Biz devletimizin yanında dururuz" ifadesini kullandı. Kösemusul, daha sonra yaşanan 17-25 Aralık süreciyle birlikte bu teklifin devlet ve hükümete karşı bir iş birliği arayışı olduğuna kanaat getirdiğini anlattı.
FETÖ'DEN "MEVCUT İDAREYE KARŞI BİRLİKTE HAREKET EDELİM" TEMASI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının dosyasındaki Ahmet Köse'nin anlatımı da FETÖ'nün yapılanma içerisindeki isimlerle geçmiş dönemde temas kurmaya çalıştığına ilişkin bir başka önemli beyan olarak kayıtlara geçti.
Köse, Bakırköy Kartaltepe'deki yurtta idarecilik yaptığı dönemde iki kişinin yanına geldiğini, bu kişilerin FETÖ mensubu olduklarını ve kendilerinden "mevcut idareye karşı mücadeleye yardımcı olmalarını" istediğini anlattı.
Tanık, kendisine getirilen kitap ve hediyeleri kabul etmediğini, görüşme teklifini de geri çevirdiğini söyledi. Ancak Köse, Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiği veya Denizolgun'un ölümünde FETÖ'nün etkisi bulunduğu yönündeki sorulara ise bu konuda bilgisi olmadığını ifade ederek cevap verdi.