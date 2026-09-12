Şahin'in beyanına göre FETÖ, devletin ve hükümetin yanında yer almak istediği gerekçesiyle Arif Ahmet Denizolgun'un yapılanmanın başında bulunmasını istemiyordu. Tanık, FETÖ'nün Denizolgun'un yerine Alihan Kuriş'in geçmesini uygun gördüğünü söyledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla ifade veren Rüstem Şahin'in anlatımları ise dosyadaki en çarpıcı FETÖ bağlantısı beyanlarından birini oluşturdu. Şahin, "Alihan doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi" şeklinde beyan verdi.

Şahin ayrıca Denizolgun'un ölümüne yakın dönemde Alihan Kuriş'in en yoğun temasının FETÖ çevreleriyle olduğunu, FETÖ bağlantılı olduğunu söylediği kişilerin Ümraniye'deki merkezde Kuriş'in yanında bulunduğunu beyan etti. Bunların kimliklerini ise bilmediğini söyledi.

Şahin, ifadesinin devamında Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden kısa süre önce hükümetle temasta olduğunu anlatarak, FETÖ'nün bu süreci engellemek istediği ve Alihan Kuriş'in de içinde bulunduğu bir plan kurulduğu yönündeki kanaatini dosyaya aktardı. Bu bölüm, tanığın değerlendirmesi ve beyanı olarak soruşturma evrakında yer aldı.