VELİLER MEMNUN Yeni başlayacak uygulamadan memnun olduğunu belirten Mehmet Akten, "Maalesef son zamanlarda okullarımızda istemediğimiz olaylar görmeye başladık. Veliler olarak bu da bizi tedirgin ediyor. Artık okullarımızın bu tür olaylarla değil, örnek eğitim yuvaları olarak anılmasını istiyoruz. Bundan sonra çocuklarımı içim rahat şekilde okula gönderebileceğim. İnşallah artık bu tür olaylar yaşanmaz, okullar huzurun ve çocukların mutlu olduğu yerler olur" dedi.

Alınan tedbirleri desteklediğini söyleyen Fatih Bayram da "Son dönemlerde yaşanan olaylar ve akran zorbalığı nedenleriyle anne-baba olarak huzursuzluk duyuyorduk. Ancak bu yıl bahçe görevlilerinin başlayacak olması içimize su serpti. Çocuklarımız artık daha güvenli ortamda olacağından aklımız onlarda kalmayacak. İsteyen veli veya bir başka biri kafasına göre okula veya bahçeye giremeyecek. Çocuklarımızdan daha önemli bir şey şok bu dünyada. Onların mutlulukları ve huzuru için bu tür önlemlerin alınmasını destekliyoruz" diye konuştu.