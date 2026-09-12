Okullarda güvenlik çemberi genişliyor! Bahçe görevlisi ve dedektörlü güvenlik dönemi
Milyonlarca öğrencinin 14 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacağı yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullardaki güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul girişlerinde el dedektörlü çanta aramalarından sertifikalı bahçe görevlisi şartına, sıkılaştırılan okul polisi uygulamasından valilik koordinasyonlu kesintisiz iletişim ağına kadar pek çok hayati önlem eş zamanlı olarak devreye sokuluyor.
Milyonlarca öğrenci 14 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak. Yeni eğitim yılı öncesi okullarda güvenlik önlemleri artırıldı.
Okullarda görevlendirilecek bahçe görevlilerinde güvenlik sertifikası şartı aranacak, sertifikası bulunmayan adaylar için ise eğitim imkanı sağlanacak. Bu personel, okul giriş ve çıkışlarında öğrencilerin güvenliğini gözetirken, olası olumsuz durumlara acilen müdahale ederek okul idaresini bilgilendirecek.
Her okulda 1 güvenlik görevlisi bulundurulacak, bahçesi geniş veya öğrenci mevcudu yüksek olan okullarda ise sayı artırılacak. Uygulamanın sürekliliğini sağlamak amacıyla bahçe görevlisi alımları her yıl tekrarlanacak.
Söz konusu alımlar eğitim öğretim yılının başlamasıyla hayata geçirilecek ve yaz tatilinin başlamasıyla sona erecek. Görevlendirilecek personelin güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından, okulda çalışıp çalışamama yetkinlikleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturulup ölçülecek.
DEDEKTÖRLÜ DENETİM
Sabah'ın haberine göre Okul girişlerinde riskli görülen durumlarda görevliler, el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması yapabilecek. Böylece kesici, delici veya ateşli silah gibi tehlikeli maddelerin okullara sokulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca "okul polisi" uygulaması bu sene daha sık ve dikkatli yürütülecek.