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Okullarda güvenlik çemberi genişliyor! Bahçe görevlisi ve dedektörlü güvenlik dönemi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonlarca öğrencinin 14 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacağı yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullardaki güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul girişlerinde el dedektörlü çanta aramalarından sertifikalı bahçe görevlisi şartına, sıkılaştırılan okul polisi uygulamasından valilik koordinasyonlu kesintisiz iletişim ağına kadar pek çok hayati önlem eş zamanlı olarak devreye sokuluyor.

Okullarda güvenlik çemberi genişliyor! Bahçe görevlisi ve dedektörlü güvenlik dönemi 1

Milyonlarca öğrenci 14 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak. Yeni eğitim yılı öncesi okullarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Okullarda güvenlik çemberi genişliyor! Bahçe görevlisi ve dedektörlü güvenlik dönemi 2

Okullarda görevlendirilecek bahçe görevlilerinde güvenlik sertifikası şartı aranacak, sertifikası bulunmayan adaylar için ise eğitim imkanı sağlanacak. Bu personel, okul giriş ve çıkışlarında öğrencilerin güvenliğini gözetirken, olası olumsuz durumlara acilen müdahale ederek okul idaresini bilgilendirecek.

Okullarda güvenlik çemberi genişliyor! Bahçe görevlisi ve dedektörlü güvenlik dönemi 3

Her okulda 1 güvenlik görevlisi bulundurulacak, bahçesi geniş veya öğrenci mevcudu yüksek olan okullarda ise sayı artırılacak. Uygulamanın sürekliliğini sağlamak amacıyla bahçe görevlisi alımları her yıl tekrarlanacak.

Okullarda güvenlik çemberi genişliyor! Bahçe görevlisi ve dedektörlü güvenlik dönemi 4

Söz konusu alımlar eğitim öğretim yılının başlamasıyla hayata geçirilecek ve yaz tatilinin başlamasıyla sona erecek. Görevlendirilecek personelin güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından, okulda çalışıp çalışamama yetkinlikleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturulup ölçülecek.

Okullarda güvenlik çemberi genişliyor! Bahçe görevlisi ve dedektörlü güvenlik dönemi 5

DEDEKTÖRLÜ DENETİM
Sabah'ın haberine göre Okul girişlerinde riskli görülen durumlarda görevliler, el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması yapabilecek. Böylece kesici, delici veya ateşli silah gibi tehlikeli maddelerin okullara sokulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca "okul polisi" uygulaması bu sene daha sık ve dikkatli yürütülecek.

Okullarda güvenlik çemberi genişliyor! Bahçe görevlisi ve dedektörlü güvenlik dönemi 6

KESİNTİSİZ İLETİŞİM AĞI
Okul güvenliğinde görev yapacak personelin koordinasyonu ve takibi valilikler tarafından yürütülecek. Okul yönetimi, güvenlik görevlileri ve emniyet birimleri arasında kesintisiz bir iletişim ağı oluşturulacak.

Okullarda güvenlik çemberi genişliyor! Bahçe görevlisi ve dedektörlü güvenlik dönemi 7

VELİLER MEMNUN
Yeni başlayacak uygulamadan memnun olduğunu belirten Mehmet Akten, "Maalesef son zamanlarda okullarımızda istemediğimiz olaylar görmeye başladık. Veliler olarak bu da bizi tedirgin ediyor. Artık okullarımızın bu tür olaylarla değil, örnek eğitim yuvaları olarak anılmasını istiyoruz. Bundan sonra çocuklarımı içim rahat şekilde okula gönderebileceğim. İnşallah artık bu tür olaylar yaşanmaz, okullar huzurun ve çocukların mutlu olduğu yerler olur" dedi.

Okullarda güvenlik çemberi genişliyor! Bahçe görevlisi ve dedektörlü güvenlik dönemi 8

Alınan tedbirleri desteklediğini söyleyen Fatih Bayram da "Son dönemlerde yaşanan olaylar ve akran zorbalığı nedenleriyle anne-baba olarak huzursuzluk duyuyorduk. Ancak bu yıl bahçe görevlilerinin başlayacak olması içimize su serpti. Çocuklarımız artık daha güvenli ortamda olacağından aklımız onlarda kalmayacak. İsteyen veli veya bir başka biri kafasına göre okula veya bahçeye giremeyecek. Çocuklarımızdan daha önemli bir şey şok bu dünyada. Onların mutlulukları ve huzuru için bu tür önlemlerin alınmasını destekliyoruz" diye konuştu.

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