2. Abdülhamid'in 'rüya projesi' yükseliyor! 12 bin istihdam hedefi

"Devamında da hemen geri sahasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızca organize edilen 6 bin dekarlık bir endüstri bölgemiz söz konusu. Endüstri bölgesini yüklenici firma altyapı keşif ve imar çalışmaları devam ediyor. Liman bittikten sonra önümüzdeki yılda yavaş yavaş altyapı çalışmalarının başlayacağını ön görüyoruz. Baktığımızda Zonguldak'ın 30 yıllık geri gidişini durduracak belki de Türkiye'nin ilk 10 ili arasına sokacak ekonomik yatırımlar bakımından tarihi bir proje. Biz Zonguldak ve Batı Karadeniz bölgesi olarak heyecanla projenin finalle yaklaştığını görüyoruz. Her şey Filyos ile beraber bölgemiz için daha çok iyi olacak inşallah. Marmara ve Ankara'dan bu tarafa yönelmesini istediğimiz sanayiyi cezbedecek oyunun kurallarını değiştirecek büyük bir projeye ihtiyacımız vardı. Filyos'un, 25 milyon tonluk limanıyla 6 bin dönümlük endüstri bölgesiyle ve yaklaşık 11 bin 500 dönümlük serbest bölgesiyle tamda bu beklentimizi karşılayacak ve Zonguldak'ı 28'inci sıralardan Türkiye'nin ilk 10 ili arasına sokacak proje olacağı yönünde umutluyuz."