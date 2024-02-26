HaberlerGaleri1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokuluna yeni tatil kararı! MEB duyurdu
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokuluna yeni tatil kararı! MEB duyurdu
"Ara tatil süresi uzatılacak mı?" sorusu, öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasında büyük bir merak unsuru haline geldi. Son araştırmalar ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamaları, eğitim gündemini etkileyen önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Özellikle eğitim takvimindeki olası değişiklikler, öğrencilerin ve eğitimcilerin planlarını doğrudan etkileyerek, günlük yaşamlarında belirsizlik oluşturuyor.
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Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:21Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:24