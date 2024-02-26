1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokuluna yeni tatil kararı! MEB duyurdu

Öğrenciler ve veliler, nisan ayı içinde gerçekleşecek olan ara tatille ilgili konuları ve açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her dönemde 1 hafta olarak uygulanan ara tatil, öğrencilere ilk sınavlarını tamamladıktan sonra dinlenme fırsatı sunuyor. Şimdi ise ikinci ara tatil ne zaman yapılacak ve Ramazan Bayramı ile birleşecek mi? sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimine göre, okullarda 2. dönem 5 Şubat Pazartesi günü başladı.