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Haberler Galeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokuluna yeni tatil kararı! MEB duyurdu

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokuluna yeni tatil kararı! MEB duyurdu

"Ara tatil süresi uzatılacak mı?" sorusu, öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasında büyük bir merak unsuru haline geldi. Son araştırmalar ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamaları, eğitim gündemini etkileyen önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Özellikle eğitim takvimindeki olası değişiklikler, öğrencilerin ve eğitimcilerin planlarını doğrudan etkileyerek, günlük yaşamlarında belirsizlik oluşturuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:24
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1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokuluna yeni tatil kararı! MEB duyurdu

Öğrenciler ve veliler, nisan ayı içinde gerçekleşecek olan ara tatille ilgili konuları ve açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her dönemde 1 hafta olarak uygulanan ara tatil, öğrencilere ilk sınavlarını tamamladıktan sonra dinlenme fırsatı sunuyor. Şimdi ise ikinci ara tatil ne zaman yapılacak ve Ramazan Bayramı ile birleşecek mi? sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimine göre, okullarda 2. dönem 5 Şubat Pazartesi günü başladı.

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1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokuluna yeni tatil kararı! MEB duyurdu

SÜRPRİZ TATİL MÜJDESİ

Yerel seçimlerin ardından 1 Nisan'da gerçekleşecek olan oy verme işlemlerinin akşam saatlerine kadar devam etmesi, önemli bir değişikliğe yol açıyor: Ertesi gün okullar tatil edilecek. Öğrencilere ve öğretmenlere bu süreçte idari izin verilecek.

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1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokuluna yeni tatil kararı! MEB duyurdu

2024 RESMİ TATİLLERİ

2024 yılında öğrencilere 23 Nisan Salı, 1 Mayıs Çarşamba ve 19 Mayıs Pazar günleri resmi tatil olarak verilecek. Bu tarihler, planlanan resmi tatiller arasında öne çıkıyor.

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1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokuluna yeni tatil kararı! MEB duyurdu

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ

İkinci dönem ara tatili, 8 Nisan Pazartesi ile 12 Nisan Cuma tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler için beklenen bu tatil, planları doğrultusunda hareket etmelerine olanak tanıyacak.

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1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokuluna yeni tatil kararı! MEB duyurdu

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024