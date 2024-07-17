DEM Partililerin basın açıklamasında TSK'ya hadsiz sözler! Emniyet amirinden anında müdahale: Müsaade edilmeyecek

Terörün siyasi ayağı DEM Parti'de skandalların ardı arakası kesilmiyor. Aralarında DEM'li vekillerin de olduğu bir grup basın açıklaması yapmak istedi. Burada yapılan müzakerede polis, getirilen bir pankarta izin vermedi. Grup buna rağmen açıklama yaparken TSK'nın sınır ötesi operasyonlarına yönelik sözler üzerine emniyet amiri ses yayın aracıyla açıklamaya müdahale ederek açıklamayı yarıda kesti. Emniyet amiri, yaptığı açıklamada, "Terör örgütüne karşı yapılan mücadeleyi eleştirel hale geldiği için müsaade edilmeyecektir. Devam edilirse müdahale edilecektir" ifadelerini kullandı. İşte kare kare o anlar...