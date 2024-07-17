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DEM Partililerin basın açıklamasında TSK'ya hadsiz sözler! Emniyet amirinden anında müdahale: Müsaade edilmeyecek

Terörün siyasi ayağı DEM Parti'de skandalların ardı arakası kesilmiyor. Aralarında DEM'li vekillerin de olduğu bir grup basın açıklaması yapmak istedi. Burada yapılan müzakerede polis, getirilen bir pankarta izin vermedi. Grup buna rağmen açıklama yaparken TSK'nın sınır ötesi operasyonlarına yönelik sözler üzerine emniyet amiri ses yayın aracıyla açıklamaya müdahale ederek açıklamayı yarıda kesti. Emniyet amiri, yaptığı açıklamada, "Terör örgütüne karşı yapılan mücadeleyi eleştirel hale geldiği için müsaade edilmeyecektir. Devam edilirse müdahale edilecektir" ifadelerini kullandı. İşte kare kare o anlar...

Giriş: 17.07.2024 23:08
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DEM’lilerin hadsiz TSK sözlerine Emniyet amirinden müdahale: Müsaade edilmeyecek

Yenişehir ilçesi Dağkapı Meydanı'nda toplanan, aralarında DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ile DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç'ın olduğu grup basın açıklaması yapmak istedi.

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DEM’lilerin hadsiz TSK sözlerine Emniyet amirinden müdahale: Müsaade edilmeyecek

Burada yapılan müzakerede polis, getirilen bir pankarta izin vermedi. Grup buna rağmen açıklama yapmak istedi.

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DEM’lilerin hadsiz TSK sözlerine Emniyet amirinden müdahale: Müsaade edilmeyecek

Açıklamada TSK'nın sınır ötesi operasyonlarına yönelik sözler üzerine emniyet amiri ses yayın aracıyla müdahale etti.

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DEM’lilerin hadsiz TSK sözlerine Emniyet amirinden müdahale: Müsaade edilmeyecek

Açıklamaya izin vermeyen polis, 3 kez yapılan uyarının ardından grubu çembere aldı. Emniyet amiri çemberdeki gruba, "Üzerinde konusu suç teşkil eden adli makamların el koyma talimatını verdiği bir pankart kullandırılmadı. Bu süreçle ilgili olarak eylemin kanunsuzluğa dönüşmesi çerçevesinde devamına müsaade edilmeyecek.

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DEM’lilerin hadsiz TSK sözlerine Emniyet amirinden müdahale: Müsaade edilmeyecek

Müzakere süreci devam eden bir etkinlikte eyleme devam edemezsiniz. Arka taraftan çıkışınıza müsaade edeceğiz. Dağılmadığınız takdirde müdahale edilecek. Terör örgütüne karşı yapılan mücadeleyi eleştirel hale geldiği için müsaade edilmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı sınır ötesi operasyonlarını eleştirecek çerçevede devam edilirse müdahale edileceğinin ikazını yapıyorum" ifadelerini kullandı.