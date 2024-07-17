"Ayşe tatile çıksın" parolasının kahramanı o günleri anlattı! Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata: Ben de o zaman öğrendim...

1974'te Kıbrıs Barış Harekatı olduğunda babası Turan Güneş'in Dışişleri Bakanı olduğunu hatırlatan Ayşe Güneş Ayata, harekat öncesinde babasının Çin'e resmi ziyarette bulunduğunu, annesinin babasına eşlik ettiğini, kendisininse babaannesi ve erkek kardeşiyle Ankara'da kaldığını anlattı.



Bu sürede ODTÜ'de dönem sonu sınavlarının sona erdiğini aktaran Prof. Dr. Ayata, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz tabii harekatı bilmiyoruz, bu nedenle ben de kendime göre tatil planları yapıyorum ve anneannemin İstanbul'daki mütevazı yazlığına giderim diye düşünüyorum. Çin gezisi bir hafta 10 gün sürecek ve annem, babam dönünce ben de tatile gitme planı yapıyorum. Tabii Sampson Darbesi olduğu zaman Çin'de babama haber veriyorlar. Babam acil olarak Türkiye'ye dönüyor. Ben daha meselenin vahametinin farkında değilim. Belki de Türkiye'deki hiç kimse bunun farkında değil. Hatta babamın döneceği gece, ben artık kendimi tatile çıkabilir hissettiğim için İstanbul'a anneannemin yanına gittim. Babam ertesi sabah telefon etti ve 'Hemen dönüyorsun.' dedi. Bir arkadaşının arabası geliyormuş Ankara'ya, yani gece İstanbul'a gittim ertesi sabah tekrar Ankara'ya döndüm. Böylelikle tatilim yarıda kesildi, ben de biraz bozuldum, öyle söyleyeyim."