17 Temmuz 2024, Çarşamba
"Ayşe tatile çıksın" parolasının kahramanı o günleri anlattı! Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata: Ben de o zaman öğrendim...
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde "Ayşe tatile çıksın" parolasının kahramanı dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, o parolanın hikayesini anlattı. Prof. Dr. Ayata, babası Turan Güneş ve dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in dinlendikleri düşüncesiyle bir parola belirlediklerini ve "Ayşe tatile çıksın." parolasının Ecevit'e bir işaret olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ayata, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ilk kez KKTC'ye gidiş hikayesini de anlattı.
Giriş: 17.07.2024 16:13 Güncelleme: 17.07.2024 16:14
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