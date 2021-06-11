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Haberler Galeri Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek? Adalet Bakanlığı son dakika...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek? Adalet Bakanlığı son dakika...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları cezaevi izinleri için Adalet Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Süre geçtiğimiz aylarda 2 ay olarak uzatılmıştı. Haziran ayının ortasına geldiğimiz dönemde izin tarihinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek? Adalet Bakanlığı son dakika...

Giriş Tarihi: 11.06.2021 18:40 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 18:40
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek? Adalet Bakanlığı son dakika...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrasında cezaevi izinleri uzatılmıştı. Haziran ayına geldiğimiz dönemde sürenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Mahkum ve mahkum yakınları gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek? Adalet Bakanlığı son dakika...

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek? Adalet Bakanlığı son dakika...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

31 Mart'ta sona ermesi beklenen açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmıştı. Buna göre, izinler 31 Mayıs 2021 tarihinde bitecek.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek? Adalet Bakanlığı son dakika...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, açık cezaevi izin süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Salgının seyrine göre açık cezaevi izinleri konusunda yeniden değerendirme yapılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek? Adalet Bakanlığı son dakika...

31 MAYIS'TA SONA ERECEK

Açık cezaevi izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle daha uzatılmasına karar verilmişti.

5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "26/03/2021 tarih ve 13588366-149-477 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek? Adalet Bakanlığı son dakika...

CEZA İNFAZ KURUMLARINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM ADALET KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, izleme kurulları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve görevlilerden bilgi alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.