Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek? Adalet Bakanlığı son dakika...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları cezaevi izinleri için Adalet Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Süre geçtiğimiz aylarda 2 ay olarak uzatılmıştı. Haziran ayının ortasına geldiğimiz dönemde izin tarihinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek? Adalet Bakanlığı son dakika...