01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşte idari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi!

İşte idari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca kamu personeli uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan adımlarla birlikte kamu çalışanları 1 Haziran'da normal mesai yapmaya başlayacak. Peki kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izinleri devam edecek mi? Hangi hastalıklar kronik sayılacak? İşte o liste...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 08:14
  • 1
  • 10
İşte idari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca kamu personeli uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan adımlarla birlikte kamu çalışanları 1 Haziran'da normal mesai yapmaya başladı. Hangi hastalıklar kronik sayılacak? Sağlık Bakanlığı İdari izinli sayılacak memurlar için son hastalık listesini güncelledi. İşte o liste...

  • 2
  • 10
İşte idari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi!
  • 3
  • 10
İşte idari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi!
  • 4
  • 10
İşte idari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi!
  • 5
  • 10
İşte idari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi!