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İşte idari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca kamu personeli uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan adımlarla birlikte kamu çalışanları 1 Haziran'da normal mesai yapmaya başlayacak. Peki kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izinleri devam edecek mi? Hangi hastalıklar kronik sayılacak? İşte o liste...
Giriş Tarihi: 01.06.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 08:14
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