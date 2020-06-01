İşte idari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca kamu personeli uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan adımlarla birlikte kamu çalışanları 1 Haziran'da normal mesai yapmaya başlayacak. Peki kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izinleri devam edecek mi? Hangi hastalıklar kronik sayılacak? İşte o liste...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 08:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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