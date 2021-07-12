12 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bekçi adayları heyecanla bekliyor! 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? Güncel maaş tablosu!

Bekçi adayları heyecanla bekliyor! 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? Güncel maaş tablosu!

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Temmuz ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler bekçi alımlarına çevrildi. Daha önce yapılan açıklamalarda Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından bekçi adaylarının heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? 2021 bekçi maaşı ne kadar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 13:29
  • 1
  • 14
Bekçi adayları heyecanla bekliyor! 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? Güncel maaş tablosu!

Bekçi alımı başvuruları ne zaman? Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde bekçi alımları gerçekleştiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılması beklenen 10 bin bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? 2021 bekçi maaşı ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Bekçi adayları heyecanla bekliyor! 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? Güncel maaş tablosu!

JANDARMA BÜNYESİNE BEKÇİ ALINACAK

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 bin bekçi alımı yapılacağı bildirildi.

  • 3
  • 14
Bekçi adayları heyecanla bekliyor! 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? Güncel maaş tablosu!

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılması beklenen bekçi alımı konusunda ilan yayımlanmadı. Bekçi alımına ilişkin ilan yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak. İlan ile birlikte, alım yapılacak iller ile başvuru tarihi ve şartlar da belli olacak.

  • 4
  • 14
Bekçi adayları heyecanla bekliyor! 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? Güncel maaş tablosu!

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

  • 5
  • 14
Bekçi adayları heyecanla bekliyor! 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? Güncel maaş tablosu!

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,