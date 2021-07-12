Bekçi adayları heyecanla bekliyor! 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? Güncel maaş tablosu!

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Temmuz ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler bekçi alımlarına çevrildi. Daha önce yapılan açıklamalarda Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından bekçi adaylarının heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? 2021 bekçi maaşı ne kadar? İşte haberin detayları...