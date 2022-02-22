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MEB takvimi: 1 haftalık tatil ne zaman? 2022 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatili kaç gün olacak?

Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? İkinci dönem sınavlarını olmaya başlayan öğrenciler heyecan içinde ara tatil dönemini beklemeye başladı. Öğrenciler için dinlenme, oyun oynama, kitap okuma, gezip görme, aile ve arkadaşlarıyla vakit geçirme ve sosyal hayatı yaşama noktasında önemli bir fırsat olan ara tatil için geri sayım başladı. Peki, 1 haftalık tatil ne zaman? 2022 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatili kaç gün olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022 17:29 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 17:29
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MEB takvimi: 1 haftalık tatil ne zaman? 2022 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatili kaç gün olacak?

1 haftalık tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı ara tatil takvimi ile ilgili açıklama geldi. Yılda iki kere gerçekleştirilen ara tatiller ve diğer tatil günleri takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Okullardaki ara tatil ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 1 haftalık tatil ne zaman? 2022 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatili kaç gün olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB takvimi: 1 haftalık tatil ne zaman? 2022 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatili kaç gün olacak?

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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MEB takvimi: 1 haftalık tatil ne zaman? 2022 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatili kaç gün olacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANCAK?

İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karnelerinin ardından yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

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MEB takvimi: 1 haftalık tatil ne zaman? 2022 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatili kaç gün olacak?

MEB ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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MEB takvimi: 1 haftalık tatil ne zaman? 2022 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatili kaç gün olacak?

Yönetmeliğin "işten ayrılma" başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle, özel öğretim kurumlarından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tek taraflı sözleşme ile ayrılan eğitim personeline bir yıl herhangi bir özel öğretim kurumunda görev verilmemesine ilişkin cezai hüküm kaldırıldı.

Böylelikle eğitim personelinin bu konuda yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amaçlandı.