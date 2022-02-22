MEB takvimi: 1 haftalık tatil ne zaman? 2022 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatili kaç gün olacak?

1 haftalık tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı ara tatil takvimi ile ilgili açıklama geldi. Yılda iki kere gerçekleştirilen ara tatiller ve diğer tatil günleri takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Okullardaki ara tatil ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 1 haftalık tatil ne zaman? 2022 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatili kaç gün olacak? İşte cevaplar...