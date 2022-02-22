22 Şubat 2022, Salı
MEB takvimi: 1 haftalık tatil ne zaman? 2022 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatili kaç gün olacak?
Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? İkinci dönem sınavlarını olmaya başlayan öğrenciler heyecan içinde ara tatil dönemini beklemeye başladı. Öğrenciler için dinlenme, oyun oynama, kitap okuma, gezip görme, aile ve arkadaşlarıyla vakit geçirme ve sosyal hayatı yaşama noktasında önemli bir fırsat olan ara tatil için geri sayım başladı. Peki, 1 haftalık tatil ne zaman? 2022 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatili kaç gün olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.02.2022 17:29 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 17:29
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