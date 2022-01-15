Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? SON DAKİKA HABERLER

Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun geçtiğimiz gün gerçekleştirilen toplantısının ardından PCR testinin sadece semtom gösteren kişilere yapılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından PCR testi zorunluluğu ile ilgili valiliklere genelge gönderildi. Peki, Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? İşte son geişmeler...