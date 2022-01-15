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Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? SON DAKİKA HABERLER
Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından PCR testi zorunluluğu gündeme gelmişti. Negatif PCR testi zorunluluğu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? İşte cevaplar...