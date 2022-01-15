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Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? SON DAKİKA HABERLER

Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından PCR testi zorunluluğu gündeme gelmişti. Negatif PCR testi zorunluluğu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 14:14
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Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? SON DAKİKA HABERLER

Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun geçtiğimiz gün gerçekleştirilen toplantısının ardından PCR testinin sadece semtom gösteren kişilere yapılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından PCR testi zorunluluğu ile ilgili valiliklere genelge gönderildi. Peki, Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? İşte son geişmeler...

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Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? SON DAKİKA HABERLER

ZORUNLU PCR TESTİ KALDIRILDI MI?

Son dakika haberine göre, koronavirüs aşısı olmayan kişilere getirilen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan kişilerin toplu alanlarda bulunması ve seyahat etmeleriyle ilgili genelgesi değişti.

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Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? SON DAKİKA HABERLER

81 İL VALİLİĞİNE YAZI GÖNDERİLDİ

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda genelge yürürlükten kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.

Yazıda "Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

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Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? SON DAKİKA HABERLER

- Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

- Konser, Sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

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Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? SON DAKİKA HABERLER

- Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

- Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

- Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,