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Af yasası son durum ne? Af ne zaman çıkacak? Genel af yasası ve ceza indirimi kimleri kapsıyor?
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül canlı yayında açıklamalarda bulundu. Gül, ikinci yargı paketi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Af bekleyenler ikinci yargı paketinin içinde yer alacak olan infaz düzenlemesini merak ediyor. AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Bir defalık af gibi bir düşüncemiz yok. Sistem kurmak istiyoruz. İnfaz sürelerinin kapsamı ile ilgili çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullanmıştı. MHP'li Feti Yıldız ise, partisinin şartlı ceza indirimi talebiyle 129 bin kişinin cezaevlerinden çıkabileceğini ifade etmişti. Peki, af yasası son durum ne? Af ne zaman çıkacak? Genel af yasası ve ceza indirimi kimleri kapsıyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.11.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 16:11
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