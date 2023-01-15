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Haberler Galeri İşte Türkiye'de ilk olacak silah simülatörü! SARP ne zaman göreve başlayacak?

İşte Türkiye'de ilk olacak silah simülatörü! SARP ne zaman göreve başlayacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde binlerce bulunan Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi için kara araçlarında gömülü olarak kullanılabilecek simülatör geliştirildi. BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, ASELSAN tarafından üretilen uzaktan kumandalı Sarp Silah Sistemi için simülasyon teknolojileri kullanarak, gömülü eğitim simülatörü oluşturdu. Sahada görev yapan birlikler önce Sarp'ın simülatöründe atış yaparak deneyim kazanacak, ardından sahada daha yüksek bir deneyimle görev yapacak.

Giriş Tarihi: 15.01.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 17:15
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İşte Türkiye’de ilk olacak silah simülatörü! SARP ne zaman göreve başlayacak?

BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, ASELSAN tarafından üretilen uzaktan kumandalı Sarp Silah Sistemi için simülasyon teknolojileri kullanarak, gömülü eğitim simülatörü oluşturdu. Sahada görev yapan birlikler önce Sarp'ın simülatöründe atış yaparak deneyim kazanacak, ardından sahada daha yüksek bir deneyimle görev yapacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Türkiye’de ilk olacak silah simülatörü! SARP ne zaman göreve başlayacak?

TÜRKİYE'DE İLK

Proje kapsamında, Türkiye'de ilk kez kara aracı gömülü eğitim sistemi konsepti, SARP-SIM Projesi'nde kullanıldı. Sistem üreticileriyle birlikte çalışılarak sistemin tüm kabiliyet ve yetenekleri gerçekçi şekilde simüle edildi.

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İşte Türkiye’de ilk olacak silah simülatörü! SARP ne zaman göreve başlayacak?

MEKANDAN BAĞIMSIZ GÖREV YAPABİLME KABİLİYETİNE SAHİP

Geliştirilen eğitim sistemi, gerçek araçta, gerçek ekipmanlarla ayrı bir altyapı ya da bina gereksinimi olmadan, mekan bağımsız görev yapabilme kabiliyetine sahip bulunuyor. Bu sayede özel binalar ve altyapılar kurulmasına gerek duyulmuyor ve sistem maliyet etkin şekilde kullanılabiliyor. SARP-SIM, operatörün gerçek SARP silah sistem donanımları ile eğitim almasını sağlarken taşınabilir durumda olan haberleşme ünitesi ve dizüstü bilgisayarlar ile hem araç hem de sınıf ortamında kolaylıkla eğitim alma imkanı sunuyor.

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İşte Türkiye’de ilk olacak silah simülatörü! SARP ne zaman göreve başlayacak?

TÜM AYAR VE ARIZALARI DA SİMÜLE EDECEK

SARP-SIM, geliştirilen gerçekçi taktik ortam, yapay zekaya sahip sanal unsurlar, yüksek kalitede TV ve termal kamera görüntüleri ile sistemi kullanan güvenlik güçlerinin deneyim ve tecrübelerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca SARP-SIM, gerçek Sarp sisteminin tüm ayar ve arızalarını da simüle edebiliyor.

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İşte Türkiye’de ilk olacak silah simülatörü! SARP ne zaman göreve başlayacak?

GÖREVE GİTMEDEN SAVAŞ ORTAMINI GÖSTERECEK

SARP-SIM'de yaratılan gerçekçi arazi verileri ile güvenlik güçlerinin göreve gitmeden savaş ortamını görmüş ve deneyimlemiş olması amaçlanıyor.