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Haberler Galeri Adalet Bakanlığı PGM takvimi: 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları...

Adalet Bakanlığı PGM takvimi: 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları...

Hakim ve savcı alımı için gerçekleştirilecek Adalet Bakanlğı sınavlarında süreç başlıyor. 1000 hakim ve savcı alımı duyurusun ardından gözler ÖSYM başvuru takvimine çevrilmişti. Kasım ayına girmemiz ile birlikte başvuru süreci yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımının detayları belli oldu. Başvuru yapacak adaylar için tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Adalet Bakanlığı 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 11:13
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Adalet Bakanlığı PGM takvimi: 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları...

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurusu ne zaman? Adalet Bakanlığı'na yapılacak 1000 hakim ve savcı alımı için geri sayım başladı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan ile yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara toplam 1000 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağı duyurulmuştu. Başvuru süreci ve tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Adalet Bakanlığı 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları neler? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adalet Bakanlığı PGM takvimi: 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı için başvurular, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapabilecekler. Başvuruların ardından sınav ücreti yatırılarak başvuruların tamamlanması gerekiyor.

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Adalet Bakanlığı PGM takvimi: 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları...

SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 500,00 TL'dir. Sınav ücreti, 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır.

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Adalet Bakanlığı PGM takvimi: 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları...

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru sonuçları 01 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak. Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş ile idari yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adayların başvuru koşullarının mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Adalet Bakanlığı'nın www.pgm.adalet.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

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Adalet Bakanlığı PGM takvimi: 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,