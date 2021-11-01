Adalet Bakanlığı PGM takvimi: 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları...

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurusu ne zaman? Adalet Bakanlığı'na yapılacak 1000 hakim ve savcı alımı için geri sayım başladı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan ile yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara toplam 1000 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağı duyurulmuştu. Başvuru süreci ve tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Adalet Bakanlığı 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları neler? İşte haberin detayları...