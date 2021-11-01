01 Kasım 2021, Pazartesi
Adalet Bakanlığı PGM takvimi: 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları...
Hakim ve savcı alımı için gerçekleştirilecek Adalet Bakanlğı sınavlarında süreç başlıyor. 1000 hakim ve savcı alımı duyurusun ardından gözler ÖSYM başvuru takvimine çevrilmişti. Kasım ayına girmemiz ile birlikte başvuru süreci yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımının detayları belli oldu. Başvuru yapacak adaylar için tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Adalet Bakanlığı 2021 hakimlik sınavı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı alımı şartları neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 01.11.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 11:13
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