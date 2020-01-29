15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?

15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde bulunan öğrenciler 17 Ocak'ta karnelerini almış ve tatile çıkmıştı. Tatilde yeni dönem için enerji toplayan öğrenciler ve veliler 15 tatil ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, sömestr tatili bu hafta bitecek mi? İkinci dönemin başlayacağı tarih MEB tarafından duyurulmuştu. Yeni dönemin başlamasının ardından öğrenciler Nisan ayında da bir hafta tatil yapabilecek. İşte, 15 tatil ne zaman bitecek sorusunun yanıtı…