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15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?
Milyonlarca öğrencinin günlerdir dinlenme fırsatı bulduğu 15 tatil ne zaman bitecek? 15 tatil uzatıldı mı? 17 Ocak tarihinde tatile çıkan milyonlarca öğrenci ikinci dönemin başlamasını bekliyor. İkinci dönemin ne zaman başlayacağını araştıran öğrenciler, okullar bu hafta açılacak mı sorusuna yanıt arıyor. MEB takvimine göre 2. dönem başlangıç ve Nisan ara tatilinin tarihleri belirlendi. İşte, 2019-2020 eğitim öğretim yılı eğitim takvimi…
Giriş Tarihi: 29.01.2020 23:31 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 23:33
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