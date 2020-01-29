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15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?

Milyonlarca öğrencinin günlerdir dinlenme fırsatı bulduğu 15 tatil ne zaman bitecek? 15 tatil uzatıldı mı? 17 Ocak tarihinde tatile çıkan milyonlarca öğrenci ikinci dönemin başlamasını bekliyor. İkinci dönemin ne zaman başlayacağını araştıran öğrenciler, okullar bu hafta açılacak mı sorusuna yanıt arıyor. MEB takvimine göre 2. dönem başlangıç ve Nisan ara tatilinin tarihleri belirlendi. İşte, 2019-2020 eğitim öğretim yılı eğitim takvimi…

Giriş Tarihi: 29.01.2020 23:31 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 23:33
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15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?

15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde bulunan öğrenciler 17 Ocak'ta karnelerini almış ve tatile çıkmıştı. Tatilde yeni dönem için enerji toplayan öğrenciler ve veliler 15 tatil ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, sömestr tatili bu hafta bitecek mi? İkinci dönemin başlayacağı tarih MEB tarafından duyurulmuştu. Yeni dönemin başlamasının ardından öğrenciler Nisan ayında da bir hafta tatil yapabilecek. İşte, 15 tatil ne zaman bitecek sorusunun yanıtı…

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15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?

15 TATİL UZATILDI MI?

Türkiye genelinde 15 tatilin uzatıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle sarsılan Elazığ ve Malatya'da ise 15 tatil uzatıldı.

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15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?

Elazığ'ın tüm ilçeleri ile Malatya'da Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde yarıyıl tatili süresi uzadı.

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15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da okulların 10 Şubat'ta, üniversitenin de 17 Şubat'ta açılacağını belirterek, konu ile ilgili şunları söyledi:

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15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?

"Elazığ'da sadece valiliğimizin tespiti çerçevesinde yıkacağımız 10 okul var. Bunların hemen yıkım işlerine başlanacak. Elazığ kökenli iş insanlarımızı aradık."