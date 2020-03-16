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PÖH'ler "devletin çelik bileği" zorlu göreve böyle hazırlanıyor! (PÖH nasıl eğitiliyor?)

Terörle mücadele operasyonlarında gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı "devletin çelik bileği" olarak anılan polis özel harekat (PÖH) timleri, aldıkları eğitimler sayesinde devletin verdiği her türlü görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor. Öte yandan PÖH'lerin nefes kesen tatbikatları, gerçeği aratmıyor. PÖH'ler son tatbikatlarına bütün hünerlerini gösterdiler. Erzincan Özel Harekat Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Hüseyin Yağcı, yaptığı açıklamada "Gerçekleştirdiğimiz eğitimler sonucunda her türlü iklim ve coğrafyada görev yapmaya hazırız" dedi. İşte PÖH'lerin tatbikatları ve eğitiminden muhteşem kareler...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 12:55
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PÖH'ler devletin çelik bileği zorlu göreve böyle hazırlanıyor! PÖH nasıl eğitiliyor?

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler, görevlere hazırlıklı olmak için düzenli eğitime tabi tutuluyor.

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PÖH'ler devletin çelik bileği zorlu göreve böyle hazırlanıyor! PÖH nasıl eğitiliyor?

Yurt içi ve yurt dışında verilecek görevlere her daim hazır olan ve adeta 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapan PÖH'ler, her türlü zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirip halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çaba gösteriyor.

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PÖH'ler devletin çelik bileği zorlu göreve böyle hazırlanıyor! PÖH nasıl eğitiliyor?

Her koşula karşı özel teçhizatlarla ve milli silahlarla donatılan özel harekat polisleri, saldırılara hızlı ve etkin şekilde cevap verebilmek için zırhlı araçlarla belirlenen hedeflere operasyon yapmak, rehine kurtarmak, suçluları etkisiz hale getirmek ya da yakalamak için düzenli olarak yaptıkları eğitimlere büyük önem veriyor.

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PÖH'ler devletin çelik bileği zorlu göreve böyle hazırlanıyor! PÖH nasıl eğitiliyor?

Tatbikatlarda senaryo gereği evde bulunan rehineleri kurtaran, terörist ve suç örgütlerine yönelik operasyon yapan PÖH'ler, araçlarla belirlenen hedef noktaya ilerleyip evin etrafını kuşattıktan sonra attıkları sis bombalarının arasında eve girerek düşmanı kısa sürede etkisiz hale getiriyor.

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PÖH'ler devletin çelik bileği zorlu göreve böyle hazırlanıyor! PÖH nasıl eğitiliyor?

Erzincan'daki PÖH'ler, bu eğitimler çerçevesinde yaptıkları bir tatbikatta, senaryo gereği yolcuların bulunduğu otobüsün teröristlerce kaçırılması üzerine harekete geçti.