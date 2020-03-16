PÖH'ler "devletin çelik bileği" zorlu göreve böyle hazırlanıyor! (PÖH nasıl eğitiliyor?)

Terörle mücadele operasyonlarında gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı "devletin çelik bileği" olarak anılan polis özel harekat (PÖH) timleri, aldıkları eğitimler sayesinde devletin verdiği her türlü görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor. Öte yandan PÖH'lerin nefes kesen tatbikatları, gerçeği aratmıyor. PÖH'ler son tatbikatlarına bütün hünerlerini gösterdiler. Erzincan Özel Harekat Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Hüseyin Yağcı, yaptığı açıklamada "Gerçekleştirdiğimiz eğitimler sonucunda her türlü iklim ve coğrafyada görev yapmaya hazırız" dedi. İşte PÖH'lerin tatbikatları ve eğitiminden muhteşem kareler...