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ABD'li hemşireden koronavirüs ile ilgili kan donduran sözler! Girdiğim her odada cesetler var

Son dakika haberi... Küresel tehdit haline gelen koronavirüs (covid-19) salgınının merkez üssüne dönüşen ABD'de vaka ve ölü sayısındaki artış korkutuyor. ABD'nin New York kentinde yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall (35) iki hafta boyunca yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Schmall, "Girdiğim her odada ceset var" diyerek salgının tehlikesine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 12.04.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 16:17
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ABD'li hemşireden koronavirüs ile ilgili kan donduran sözler! Girdiğim her odada cesetler var
ABD'li hemşireden koronavirüs ile ilgili kan donduran sözler! Girdiğim her odada cesetler var

ABD'nin New York kentinde yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall (35) iki hafta boyunca yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

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ABD'li hemşireden koronavirüs ile ilgili kan donduran sözler! Girdiğim her odada cesetler var
ABD'li hemşireden koronavirüs ile ilgili kan donduran sözler! Girdiğim her odada cesetler var

Koronavirüs salgınının ön saflarında çalışan bir yoğun bakım hemşiresi, hastalarının çoğunun öldüğünü görünce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı, o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

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ABD'li hemşireden koronavirüs ile ilgili kan donduran sözler! Girdiğim her odada cesetler var
ABD'li hemşireden koronavirüs ile ilgili kan donduran sözler! Girdiğim her odada cesetler var

Schmall "Girdiğim her odada ölüler var" dedi. New York'ta hızla yükselmekte olan Kovid-19 vakaları sebebiyle, 2 hafta önce Los Angeles'ten gelen Schmall, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattığı görüntü yayınladı.

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ABD'li hemşireden koronavirüs ile ilgili kan donduran sözler! Girdiğim her odada cesetler var
ABD'li hemşireden koronavirüs ile ilgili kan donduran sözler! Girdiğim her odada cesetler var

Hemşire Schmall, "Girdiğim her odada cesetler, cansız bedenler var. Hemşire arkadaşlarım için çok üzülüyorum" dedi.

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ABD'li hemşireden koronavirüs ile ilgili kan donduran sözler! Girdiğim her odada cesetler var
ABD'li hemşireden koronavirüs ile ilgili kan donduran sözler! Girdiğim her odada cesetler var

Günde yaklaşık 5 saat uyuduklarını belirten Schmall, giydikleri koruyucu plastik kıyafetin içinde 20 saat terleyerek gezdiklerini ifade etti.