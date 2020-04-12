ABD'li hemşireden koronavirüs ile ilgili kan donduran sözler! Girdiğim her odada cesetler var

Son dakika haberi... Küresel tehdit haline gelen koronavirüs (covid-19) salgınının merkez üssüne dönüşen ABD'de vaka ve ölü sayısındaki artış korkutuyor. ABD'nin New York kentinde yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall (35) iki hafta boyunca yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Schmall, "Girdiğim her odada ceset var" diyerek salgının tehlikesine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 12.04.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 16:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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