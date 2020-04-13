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Haberler Galeri 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaş sınırı kaç?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaş sınırı kaç?

Son dakika haberi... Türkiye'de hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Bu gelişmelerin ardından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasaklarının bitip bitmediği merak edilmeye başlandı. Bu nedenle internet üzerinde "sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor" gibi sorular gündeme gelmeye başladı. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı aş sınırı kaç? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 09:21
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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaş sınırı kaç?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Bu süreçte kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı. 2 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı yaş sınırı kaç? İşte detaylar...

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaş sınırı kaç?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YAŞ SINIRI KAÇ?

20 yaş altı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaş sınırı kaç?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

30 büyükşehir ve Zonguldak ili için uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Şimdi ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağının ne zaman biteceği araştırılıyor. Ancak konu ile ilgili kesin bir tarih bulunmuyır. Salgın tehlikesi sona erene kadar yasağın devam edeceği düşünülüyor.

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaş sınırı kaç?

24 BİN 88 KİŞİYE ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM

İçişleri Bakanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde yaşayan 63 milyon 640 bin vatandaşın tamamına yakınının karara evlerinde kalarak uyum gösterdiği ve kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye de adli ya da idari işlem yapıldığı bildirilmişti.

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaş sınırı kaç?

Söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken market, süpermarket ve büfe gibi iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacağı açıklanmıştı.