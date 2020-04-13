20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaş sınırı kaç?

Son dakika haberi... Türkiye'de hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Bu gelişmelerin ardından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasaklarının bitip bitmediği merak edilmeye başlandı. Bu nedenle internet üzerinde "sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor" gibi sorular gündeme gelmeye başladı. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı aş sınırı kaç? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 09:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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