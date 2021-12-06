06 Aralık 2021, Pazartesi
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin darbe sorusuna net mesaj: Bedelini ağır öderler
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Siirt'teki "Demokrasi Konuşmaları" etkinliğinde 15 Temmuz gazisi Halit Şener'in "Belki kısa vadede darbeler gündeminizde olmayabilir. Tekrarlanmaması için toplumumuza tavsiyeleriniz nedir?" sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte biz birçok şeye hazırız. Bedelini ağır öderler." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 06.12.2021 00:11 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 00:33
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