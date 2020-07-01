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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayat buldu! Yüz yıllık vaat Filyos'ta sona gelindi
Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminden itibaren hayata geçirilmesi beklenen ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayat bulan Filyos Limanı ve geri sahasındaki endüstri tesisleri için geliştirilen "Filyos Vadisi Projesi", Türkiye'nin en büyük 5 yatırımından biri olma özelliği taşıyor. Projeyle bölgenin önemli bir ticaret merkezi haline getirilmesi, Filyos Limanı'nın Türkiye deniz taşımacılığı ihtiyacının yüzde 10-15'ini karşılaması, 20-30 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanması hedefleniyor.
Giriş Tarihi: 01.07.2020 12:13Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 12:15