Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayat buldu! Yüz yıllık vaat Filyos'ta sona gelindi

Bünyesinde Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı'nı da barındıran projede Filyos Limanı'nın Türkiye'nin artan dış ticaretini karşılamak ve bölgesel bir aktarma merkezi olmasını sağlamak için planlanan yatırım olarak dikkati çekiyor.

Toplamda 2 bin hektarlık alanı kapsayan Filyos'ta, Endüstri Bölgesi içerisindeki liman ve diğer kısımlar için ayrılan bölgeler çıkarıldıktan sonra sanayi tesisleri için planlanabilecek tahmini alan büyüklüğü 400 hektar olarak öngörülüyor.