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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayat buldu! Yüz yıllık vaat Filyos'ta sona gelindi

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminden itibaren hayata geçirilmesi beklenen ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayat bulan Filyos Limanı ve geri sahasındaki endüstri tesisleri için geliştirilen "Filyos Vadisi Projesi", Türkiye'nin en büyük 5 yatırımından biri olma özelliği taşıyor. Projeyle bölgenin önemli bir ticaret merkezi haline getirilmesi, Filyos Limanı'nın Türkiye deniz taşımacılığı ihtiyacının yüzde 10-15'ini karşılaması, 20-30 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanması hedefleniyor.

Giriş Tarihi: 01.07.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 12:15
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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayat buldu! Yüz yıllık vaat Filyos'ta sona gelindi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde planlanan ve 2016'da yapımına başlanan Filyos Projesi'nin bu yıl tamamlanması planlanıyor.

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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayat buldu! Yüz yıllık vaat Filyos'ta sona gelindi

Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan ''Anadolu'da Genel Üretim Raporu''nda Filyos'ta denizden açılacak kanallar vasıtasıyla gemilerin Gökçebey ilçesine kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı oluşturulması projesiyle kurulan yatırım hayali, havzanın 8 Eylül 2012'te Bakanlar Kurulu Kararı ile Karma Endüstri Bölgesi ilan edilmesiyle gerçeğe dönüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayat bulan Filyos Limanı ve geri sahasındaki endüstri tesisleri için geliştirilen ''Filyos Vadisi Projesi'', Türkiye'nin en büyük 5 yatırımı arasında yer alıyor.

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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayat buldu! Yüz yıllık vaat Filyos'ta sona gelindi

Bünyesinde Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı'nı da barındıran projede Filyos Limanı'nın Türkiye'nin artan dış ticaretini karşılamak ve bölgesel bir aktarma merkezi olmasını sağlamak için planlanan yatırım olarak dikkati çekiyor.

Toplamda 2 bin hektarlık alanı kapsayan Filyos'ta, Endüstri Bölgesi içerisindeki liman ve diğer kısımlar için ayrılan bölgeler çıkarıldıktan sonra sanayi tesisleri için planlanabilecek tahmini alan büyüklüğü 400 hektar olarak öngörülüyor.

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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayat buldu! Yüz yıllık vaat Filyos'ta sona gelindi

FİLYOS LİMANI'NDA YÜZDE 98 GERÇEKLEŞME SAĞLANDI

Filyos Limanı'nın 2014'te yapılan ihalesinin ardından 19 Temmuz 2016'da inşaatına başlanırken, haziran ayı itibarıyla ayrılan ödeneğin yüzde 70 nakdi kullanımı gerçekleştirildi.

Fiziki olarak yüzde 98 gerçekleşme sağlanan Filyos Limanı'nda inşaat çalışmalarının bu yılın sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayat buldu! Yüz yıllık vaat Filyos'ta sona gelindi

Türkiye'nin üç büyük limanından biri olması planlanan Filyos Limanı'nın altyapı inşaatının 2020 yılında, üstyapısının 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

Filyos Limanı; konteyner, dökme yük ve kuru yükleri elleçlemek üzere liman tesislerini bünyesinde barındırırken, serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla bölgeye gelecek yatırımları tamamlar özellik taşıyor.