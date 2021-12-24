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Haberler Galeri burs.vgm.gov.tr VGM burs sonuçları sorgulama! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs kimlere çıktı? Ne zaman yatacak?

burs.vgm.gov.tr VGM burs sonuçları sorgulama! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs kimlere çıktı? Ne zaman yatacak?

VGM burs sonuçları burs.vgm.gov.tr adresinden erişime açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Yüzbinlerce öğrencinin başvuru yaptığı burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden kolaylıkla sorgulanabiliyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. İşte; VGM burs sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 09:22
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burs.vgm.gov.tr VGM burs sonuçları sorgulama! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs kimlere çıktı? Ne zaman yatacak?

VGM burs sonuçları sorgulama! burs.vgm.gov.tr adresinden VGM burs sonuçları erişime açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM bursunun çıkıp çıkmadığı merak edilirken burs sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Kendisine burs çıkan öğrenciler VGM bursu ne zaman yatacak sorusunun cevabını araştırıyor. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL olarak belirlenmişti.

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burs.vgm.gov.tr VGM burs sonuçları sorgulama! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs kimlere çıktı? Ne zaman yatacak?

VGM BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2021-2022 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvurusu yapan öğrenciler başvuru sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

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burs.vgm.gov.tr VGM burs sonuçları sorgulama! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs kimlere çıktı? Ne zaman yatacak?

2022 VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yerine getirilmektedir.

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burs.vgm.gov.tr VGM burs sonuçları sorgulama! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs kimlere çıktı? Ne zaman yatacak?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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burs.vgm.gov.tr VGM burs sonuçları sorgulama! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs kimlere çıktı? Ne zaman yatacak?

VGM BURSU NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir.