burs.vgm.gov.tr VGM burs sonuçları sorgulama! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs kimlere çıktı? Ne zaman yatacak?

VGM burs sonuçları sorgulama! burs.vgm.gov.tr adresinden VGM burs sonuçları erişime açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM bursunun çıkıp çıkmadığı merak edilirken burs sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Kendisine burs çıkan öğrenciler VGM bursu ne zaman yatacak sorusunun cevabını araştırıyor. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL olarak belirlenmişti.