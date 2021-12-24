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burs.vgm.gov.tr VGM burs sonuçları sorgulama! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs kimlere çıktı? Ne zaman yatacak?
VGM burs sonuçları burs.vgm.gov.tr adresinden erişime açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Yüzbinlerce öğrencinin başvuru yaptığı burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden kolaylıkla sorgulanabiliyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. İşte; VGM burs sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:22Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 09:22