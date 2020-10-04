Başvuru tarihi için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi açıklaması...

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Her sene Ağustos ayında gerçekleşen KYK burs ve yurt başvuruları pandemi nedeniyle ertelendi. 2020-2021 yılı eğitim yılı 1. dönem için birçok üniversite online eğitim kararı almıştı. Yaşanan gelişmenin ardından KYK başvurularının nasıl ve ne zaman olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başvurular hakkında yapılan her açıklamaya ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi açıklaması...