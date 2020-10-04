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Haberler Galeri Başvuru tarihi için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi açıklaması...

Başvuru tarihi için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi açıklaması...

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Her sene Ağustos ayında gerçekleşen KYK burs ve yurt başvuruları pandemi nedeniyle ertelendi. 2020-2021 yılı eğitim yılı 1. dönem için birçok üniversite online eğitim kararı almıştı. Yaşanan gelişmenin ardından KYK başvurularının nasıl ve ne zaman olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başvurular hakkında yapılan her açıklamaya ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi açıklaması...

Giriş Tarihi: 04.10.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 16:38
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Başvuru tarihi için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi açıklaması...

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının yanıtları arama motorlarında sıkça soruşturulan konular arasında yer alıyor. Ekim ayına girmemizin ardından KYK başvuruları hakkında gelecek açıklama bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Yeni dönemde birçok üniversite online eğitim kararı aldığını açıklamıştı. Koronavirüs salgını sürecinde yaşanacak değişimlere göre yeni kararlar alınabilir. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi açıklaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvuru tarihi için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi açıklaması...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020-2021 yılına ilişkin KYK yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak, ilk dönemin online gerçekleştirileceği açıklamasının ardından yurt başvurularının ikinci döneme yakın bir tarihte başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak

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Başvuru tarihi için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi açıklaması...

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." denilmişti.

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Başvuru tarihi için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi açıklaması...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

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Başvuru tarihi için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi açıklaması...

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.