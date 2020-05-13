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Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA
Son dakika... 0-14 yaş ve 15-20 yaş arası sokağa çıkma saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, ilk etapta 0-14 yaş arası çocuklar bugün belirlenen saatlerde dışarı çıkabilecekler. Uzun bir aradan sonra sokağa çıkmaya hazırlanan çocuklar ile aileleri, sokağa çıkma izninin hangi saatler aralığında olduğunu araştırıyor. Peki, çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.05.2020 09:43Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 09:49