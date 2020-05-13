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Haberler Galeri Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA

Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA

Son dakika... 0-14 yaş ve 15-20 yaş arası sokağa çıkma saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, ilk etapta 0-14 yaş arası çocuklar bugün belirlenen saatlerde dışarı çıkabilecekler. Uzun bir aradan sonra sokağa çıkmaya hazırlanan çocuklar ile aileleri, sokağa çıkma izninin hangi saatler aralığında olduğunu araştırıyor. Peki, çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 09:49
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Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA

Son dakika... Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecekler? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı için de uygulanmaya başladı. Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar belirlenen saatlerde dışarı çıktılar. Şimdi ise belirlenen gün ve saatlerde 20 yaş altı sokağa çıkabilecek. Peki, çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? İşte detaylar...

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Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA

0-14 YAŞ 15-20 YAŞ ARASI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK?

0-14 yaş arası: 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00

15-20 yaş arası: 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00

yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

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Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA İSTİSNALARINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLADI

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnaları ile ilgili genelge gönderdi.

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Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların, geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı.

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Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA

Aynı amaçla genelgede, 81 ilde 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulandığı da hatırlatılan genelgede, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının 44, 20 yaş ve altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ise 31 gündür uygulandığı ifade edildi.