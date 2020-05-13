Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA

Son dakika... Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecekler? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı için de uygulanmaya başladı. Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar belirlenen saatlerde dışarı çıktılar. Şimdi ise belirlenen gün ve saatlerde 20 yaş altı sokağa çıkabilecek. Peki, çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? İşte detaylar...