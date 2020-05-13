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Haberler Galeri Sigara zammı son dakika! 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyatları

Sigara zammı son dakika! 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyatları

Son dakika... Sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artırıldı. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Sigara tiryakileri, internet üzerinde güncel sigara fiyatlarını araştırmaya başladılar. Peki, 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte 13 Mayıs güncel sigara fiyatları...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 09:35
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Sigara zammı son dakika! 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyatları

Sigara zammı son dakika... Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara ve tütün ürünlerindeki vergi artışı gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artırıldı. Bu gelişmelerin ardından güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Yeni sigara fiyatlarını merak eden tiryakiler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sigaraya zam geldi mi? 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Mayıs güncel sigara fiyatları...

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Sigara zammı son dakika! 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyatları

VERGİ TUTARI 9,13 LİRAYA YÜKSELDİ

Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu.

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Sigara zammı son dakika! 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyatları
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Sigara zammı son dakika! 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyatları

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigara ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarındaki artışın ardından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Şu an sigaraya uygulanan bir zam bulunmuyor ancak bu vergi zammının ucuz sigaralara yansıması tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Sigara zammı son dakika! 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyatları

13 MAYIS GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

13 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde: