Sigara zammı son dakika! 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyatları

Son dakika... Sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artırıldı. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Sigara tiryakileri, internet üzerinde güncel sigara fiyatlarını araştırmaya başladılar. Peki, 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte 13 Mayıs güncel sigara fiyatları...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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