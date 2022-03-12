İstanbul 12-13 Mart hava durumu: İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu!

Şu anda asıl Vortex üzerimize gelmedi. Özellikle akşam saatlerinde etkili olacak. Bunu saat 15'ten sonra hissedeceğiz. Kar yağışı aralıksız olarak devam edecek. Bu nedenle de pek çok sefer iptal edildi. Şu anda bazı yerlerde rüzgar etkili. Kimi yerlerde kar kendini tipi olarak gösteriyor. Pek çok sefer buna bağlı olarak iptal ediliyor. Kar yağışı yarın sabaha kadar etkili olacak. İstanbul'da kalın bir kar örtüsü oluşacak."