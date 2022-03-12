12 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul 12-13 Mart hava durumu: İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu!

İstanbul 12-13 Mart hava durumu: İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu!

İstanbul 12-13 Mart hava durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Üç gün önce başlayan kar yağışın etkisini sürdürüyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karın tadını her zamanki gibi çocuklar çıkardı. İstanbul'da kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? İşte Meteoroloji İstanbul 12-13 Mart hava durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022 12:45
  • 1
  • 28
İstanbul 12-13 Mart hava durumu: İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu!

İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili açıklama geldi. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, İstanbul'daki yağışların kaç gün süreceği bu hafta sonu devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? İşte Meteoroloji İstanbul 12-13 Mart hava durumu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
İstanbul 12-13 Mart hava durumu: İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu!

ÇOK GÜÇLÜ BİR VORTEX GELİYOR

Kar yağışı ne kadar sürecek? Karın etkisi artacak mı? Gelişmeleri Meteoroloji mühendisi ve A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan değerlendirdi.

  • 3
  • 28
İstanbul 12-13 Mart hava durumu: İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu!

Esra Bayhan'ın canlı yayında açıklamaları:

"Sabah saatlerinde oldukça şaşırtıcı bir hava hakimdi. Güneş yüzünü gösterdi ancak bir uyardık. Bu aralar güneşli havaya aldanmayın. Çünkü çok güçlü bir Vortex geliyor. Cumartesi günü İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde etkili olacak. Şu anda İstanbul'un birçok bölgesinde kar örtüsü yapmış durumda. Yoğun kar yağışı devam ediyor.

  • 4
  • 28
İstanbul 12-13 Mart hava durumu: İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu!

Şu anda asıl Vortex üzerimize gelmedi. Özellikle akşam saatlerinde etkili olacak. Bunu saat 15'ten sonra hissedeceğiz. Kar yağışı aralıksız olarak devam edecek. Bu nedenle de pek çok sefer iptal edildi. Şu anda bazı yerlerde rüzgar etkili. Kimi yerlerde kar kendini tipi olarak gösteriyor. Pek çok sefer buna bağlı olarak iptal ediliyor. Kar yağışı yarın sabaha kadar etkili olacak. İstanbul'da kalın bir kar örtüsü oluşacak."

  • 5
  • 28
İstanbul 12-13 Mart hava durumu: İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu!

İSTANBUL'DA CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul'da Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği bildirildi.

Kar yağışının Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği bildirildi.