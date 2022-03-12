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İstanbul 12-13 Mart hava durumu: İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu!
İstanbul 12-13 Mart hava durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Üç gün önce başlayan kar yağışın etkisini sürdürüyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karın tadını her zamanki gibi çocuklar çıkardı. İstanbul'da kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? İşte Meteoroloji İstanbul 12-13 Mart hava durumu...