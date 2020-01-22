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2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2020 Şubat celbi askerlik yerleri için gözler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurularına çevrildi. 2000/1 askerlik yerleri için ne zaman açıklanacak? Şubat celbi askerlik yerleri askerlik görevini yerine getirmek isteyen gençler tarafından araştırılıyor. 2020 yılının ilk askerlik celbi için hazırlıklar tamam. Askerlik yerlerinin belli olmasıyla birlikte binlerce genç hazırlıklarını yapmaya başlayacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 22.01.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 18:53
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