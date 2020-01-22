2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri 2020 Şubat celbi için yoğun şekilde sorgulanıyor. 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? Vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek binlerce genç askerlik yerlerini öğrenmek istiyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan ve E-Devlet üzerinden açıklanan askerlik yerleri için geri sayım sürüyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevabı!