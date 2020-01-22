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2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2020 Şubat celbi askerlik yerleri için gözler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurularına çevrildi. 2000/1 askerlik yerleri için ne zaman açıklanacak? Şubat celbi askerlik yerleri askerlik görevini yerine getirmek isteyen gençler tarafından araştırılıyor. 2020 yılının ilk askerlik celbi için hazırlıklar tamam. Askerlik yerlerinin belli olmasıyla birlikte binlerce genç hazırlıklarını yapmaya başlayacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 22.01.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 18:53
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2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri 2020 Şubat celbi için yoğun şekilde sorgulanıyor. 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? Vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek binlerce genç askerlik yerlerini öğrenmek istiyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan ve E-Devlet üzerinden açıklanan askerlik yerleri için geri sayım sürüyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevabı!

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2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan detaylara göre, 24 Ocak Cuma gününden itibaren askerlik yerleri E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

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2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

MSB'nin e-devlet üzerinden sunduğu hizmetler arasında yer alan askerlik yeri öğrenme sorgulaması sonuçlar açıklandığı andan itibaren yapılabilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Seçim ve sınıflandırma sonucunda; yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

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2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK GÖREV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik yapacak gençlerin görev yerleri de 24 Ocak Cuma günü belli olacak.