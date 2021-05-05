Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye tam kapanma sürecine devam ederken birçok sektörde bir süredir kepenk kapatan esnaf ise işlerine ne zaman geri döneceğini merak ediyor. İşte, berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?