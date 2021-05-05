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Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?
Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine kararları sonrasında mekanların geçici süreliğine kapatılmasına karar verilmişti. Berberlerin tam kapanma kısıtlamaları boyunca çalışmaması vatandaşları meraklandırdı. Kişisel bakımları için berberler ve kuaförlerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşte, berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 01:37Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 01:37