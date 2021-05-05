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Haberler Galeri Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine kararları sonrasında mekanların geçici süreliğine kapatılmasına karar verilmişti. Berberlerin tam kapanma kısıtlamaları boyunca çalışmaması vatandaşları meraklandırdı. Kişisel bakımları için berberler ve kuaförlerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşte, berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 05.05.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 01:37
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Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye tam kapanma sürecine devam ederken birçok sektörde bir süredir kepenk kapatan esnaf ise işlerine ne zaman geri döneceğini merak ediyor. İşte, berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

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Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Berber ve kuaförler tam kapanma sürecinde çalışmayacak. Mekanların yeniden ne zaman açılacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

13 Nisan 2021 kabine toplantısı sonrası kapatılan spor salonları ile ilgili gözler tam kapanma sonrasına çevrildi.

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüş sonrası birçok işletmede olduğu gibi spor salonlarının da açılabileceği umudu oluştu.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak belirlediği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesiyle beraber spor salonlarının açılması bekleniyor...

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Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

AVM'LER KAPALI MI?

Son Kabine Toplantısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan saat 19.00 ile 17 Mayıs saat 05.00 tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını açıkladı. Hafta içi ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında İçişleri Bakanlığı Genelgesinde muaf olarak belirtilen yerler ve kişiler hariç tüm işletmeler kapalı olacak.

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Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

Yayımlanan yeni İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 29 Nisan saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanma döneminde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecek.