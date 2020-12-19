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Detaylar açıklandı! Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak?
Son dakika... Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yılbaşı için geri sayım başlarken kısıtlamaların detayları araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.12.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 17:23
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