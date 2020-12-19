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Haberler Galeri Detaylar açıklandı! Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak?

Detaylar açıklandı! Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak?

Son dakika... Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yılbaşı için geri sayım başlarken kısıtlamaların detayları araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 17:23
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Detaylar açıklandı! Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak?

Son dakika... Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Pandeminin etkilerini azaltmak için alınan tedbirler kapsamında hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yılbaşında uygulanması beklenen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları açıklandı. Peki, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Detaylar açıklandı! Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak?

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resmi tatiller takvimine göre, 1 Ocak günü resmi tatildir.

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Detaylar açıklandı! Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak?

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. 3 gün sürecek kısıtlama 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Başkan Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır." dedi.

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Detaylar açıklandı! Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 103 olarak kayda geçti, 246 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Türkiye'de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti,

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Detaylar açıklandı! Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak?

Son 24 saatte 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503'e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 982 bin 90, vefat sayısı 17 bin 610, ağır hasta sayısı 5 bin 707 oldu.