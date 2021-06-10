10 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bahar dönemi final sınavı tamamlandı. Sınava katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklerken, Anadolu Üniversitesi tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF final sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.06.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 15:38
  • 1
  • 11
AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim üzerinden eğitimini sürdüren öğrenciler final sonuçlarını heyecanla bekliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin akademik takvimine göre 29 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen final sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF final sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF 2020-2021 bahar dönemi final sınavı 29-30-31 Mayıs 2021 - 05-06-07 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından sonnuçların açıklanacağı bildirildi. Buna göre sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

  • 3
  • 11
AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
  • 4
  • 11
AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU BAŞVURU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin akademik takvimine göre, 2020-2021 AÖF yaz okulu sınavı başvuru ve kayıt tarihi 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

Sınav ise 8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

  • 5
  • 11
AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN