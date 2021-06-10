AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bahar dönemi final sınavı tamamlandı. Sınava katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklerken, Anadolu Üniversitesi tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF final sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte son gelişmeler...