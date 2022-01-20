Bugün okul var mı? 20 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller son dakika açıklamaları

Bugün okul var mı? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda kar tatili haberleri gelmeye başladı. Yarın karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak olan öğrenciler kar tatili ise fırsata çevirdi. Karın tadını çıkaran öğrenciler bugün de okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Valilikler tarafından konu hakkında son dakika açıklamaları geldi. Peki, bugün okul var mı? 20 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.01.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 09:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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