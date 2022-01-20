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Haberler Galeri Bugün okul var mı? 20 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller son dakika açıklamaları

Bugün okul var mı? 20 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller son dakika açıklamaları

Bugün okul var mı? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda kar tatili haberleri gelmeye başladı. Yarın karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak olan öğrenciler kar tatili ise fırsata çevirdi. Karın tadını çıkaran öğrenciler bugün de okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Valilikler tarafından konu hakkında son dakika açıklamaları geldi. Peki, bugün okul var mı? 20 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 09:43
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Bugün okul var mı? 20 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller son dakika açıklamaları

Bugün okul var mı? Türkiye kara teslim! 46 ilde bugün eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci yarın karnelerini alacaklar. 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak öğrenciler, karne tatili öncesinde kar tatilinin mutluluğunu yaşıyor. Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Peki, bugün okul var mı? 20 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller...

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Bugün okul var mı? 20 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller son dakika açıklamaları

KONYA
İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca; Beyşehir, Ereğli, Halkapınar, Derbent, Derebucak, Hüyük, Doğanhisar, Emirgazi, Karapınar, Bozkır, Hadim, Taşkent, Ahırlı, Akören, Güneysınır, Sarayönü, Seydişehir, Ilgın, Altınekin, Yalıhüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 20 Ocak perşembe günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

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Bugün okul var mı? 20 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller son dakika açıklamaları

TUNCELİ
Valilikten yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli kent merkezi ile Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 20 Ocak Perşembe günü tüm okullar tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ADIYAMAN
Adıyaman`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

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Bugün okul var mı? 20 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller son dakika açıklamaları

BOLU
Bolu Valiliği, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak 2022 Perşembe Günü il genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon, Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesine karar verildiğini açıkladı.

ELAZIĞ
Elazığ Valisi Ömer Toraman, devam eden kar yağışı ve arkasından beklenen buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü de resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesine karar verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını açıkladı.

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Bugün okul var mı? 20 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller son dakika açıklamaları

DÜZCE
Düzce Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

SAKARYA
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yüz yüze eğitime kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.