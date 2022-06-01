01 Haziran 2022, Çarşamba
Başkan Erdoğan A Haber’de izledi talimat verdi! Almanya’nın ölüme terk ettiği vatandaşa Türkiye sahip çıktı: Türk hekimlerine emanet
Almanya'da doktorlar, Osman Kızılkaya isimli 59 yaşındaki Türk vatandaşını "Beyin ölümü gerçekleşti diyerek" ölüme terk etti. A Haber ekranlarındaki haberi izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi... Yaşlı adama Türkiye sahip çıktı.
Giriş Tarihi: 01.06.2022 21:05 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 21:05
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