01 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Başkan Erdoğan A Haber’de izledi talimat verdi! Almanya’nın ölüme terk ettiği vatandaşa Türkiye sahip çıktı: Türk hekimlerine emanet

Başkan Erdoğan A Haber’de izledi talimat verdi! Almanya’nın ölüme terk ettiği vatandaşa Türkiye sahip çıktı: Türk hekimlerine emanet

Almanya'da doktorlar, Osman Kızılkaya isimli 59 yaşındaki Türk vatandaşını "Beyin ölümü gerçekleşti diyerek" ölüme terk etti. A Haber ekranlarındaki haberi izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi... Yaşlı adama Türkiye sahip çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022 21:05 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 21:05
  • 1
  • 11
Başkan Erdoğan A Haber’de izledi talimat verdi! Almanya’nın ölüme terk ettiği vatandaşa Türkiye sahip çıktı: Türk hekimlerine emanet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da tedavi edilmeyen Türk vatandaşına kayıtsız kalmadı. Hemen talimat verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Başkan Erdoğan A Haber’de izledi talimat verdi! Almanya’nın ölüme terk ettiği vatandaşa Türkiye sahip çıktı: Türk hekimlerine emanet

Başkan Erdoğan, duruma ilişkin açıklamasında, "Dün yeni bir haber geldi yine Almanya'da yaşlı ama artık bunun için ölüm bakı dedikleri bir hastamız var." dedi.

  • 3
  • 11
Başkan Erdoğan A Haber’de izledi talimat verdi! Almanya’nın ölüme terk ettiği vatandaşa Türkiye sahip çıktı: Türk hekimlerine emanet

Osman Kızılkaya isimli 59 yaşındaki Türk vatandaşı Almanya'da "Beyin ölümü gerçekleşti diyerek" bakımsızlığa terk edildi. Oysa ki Kızılkaya'nın iyileşme ihtimali vardı.

  • 4
  • 11
Başkan Erdoğan A Haber’de izledi talimat verdi! Almanya’nın ölüme terk ettiği vatandaşa Türkiye sahip çıktı: Türk hekimlerine emanet

Kızılkaya'nın oğlu babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamasında, "Bilinci açık olduğu halde bu doktorlar babama beyin ölümü teşhisi koydu. Yani babamın bilincinin kapalı olmadığı halde, solunum cihazına bağlı olmadığı halde beyin ölümü teşhisi koyuyorlar." şeklinde konuştu.

  • 5
  • 11
Başkan Erdoğan A Haber’de izledi talimat verdi! Almanya’nın ölüme terk ettiği vatandaşa Türkiye sahip çıktı: Türk hekimlerine emanet

A Haber'in özel haber olarak ekrana getirdiği haberi izleyen Başkan Erdoğan Kızılkaya'nın yalnız ve çaresiz kalmasına müsaade etmedi. Sağlık bakanına talimat verdi. Gereken neyse hemen yapın dedi. Dakikalar sonra ambulans uçak havalandı. Erdoğan, "Biz Batılının yaptığı gibi ölümü gözleyenlerden değiliz. Kalkıp bir hasta için entübedir, her an gidebilir diye ağıtlar yakmayız." dedi.