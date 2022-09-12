Milli Elektrikli Tren artık gün sayıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğünde, Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretim ve test çalışmaları devam ediyor.

Giriş Tarihi: 12.09.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 14:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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